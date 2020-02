Les Macs équipés d'un processeur ARM pourraient arriver dès 2021

Apple a investi massivement dans les processeurs pour ne plus dépendre d'Intel



Source : The Verge

Le Mac ARM serait une réalité en 2021. Selon Ming-Chi Kuo, Apple pourrait présenter et commercialiser son premier appareil durant le premier semestre de l'année prochaine.Ce n'est pas la première fois que l'analyste spécialiste d'Apple évoque la sortie d'un appareil équipé d'une puce ARM mais il est bien plus affirmatif aujourd'hui. Dans une précédente note, il indiquait une sortie au plus tôt en 2020 sinon en 2021.Pour étayer son propos, Ming-Chi Kuo indique qu'Apple a investi massivement dans le production de processeurs 5 nm. De nombreuses offres d'emploi ont également trahi la volonté d'Apple d'accélérer ses développements en la matière.Si il n'indique pas précisément quel membre de la famille Mac sera le premier à ne pas intégrer de processeur Intel, on peut parier logiquement sur le MacBook.Le MacBook Air serait d'ailleurs un candidat idéal pour étrenner cette nouvelle architecture. L'ordinateur vise le très grand public qui serait prêt à troquer un peu de puissance brute contre une autonomie en hausse de plusieurs heures.