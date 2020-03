Le coronavirus frappera de plein fouet le marché du PC sur le 1er semestre 2020

© Nathan Le Gohlisse pour Clubic / Ici le Lenovo Yoga C940 pour illustration

IDC pessimiste

Une baisse de 6,8 % des expéditions... réévaluée à 10,3 %

C'est du moins ce que prédit aujourd'hui le très sérieux cabinet d'analyse IDC pour le premier semestre 2020, rien que ça, avec une baisse pressentie du nombre d'ordinateurs expédiés (laptops comme PC de bureau) par rapport à l'année dernière. Si un déclin continu avait déjà été prévu par IDC en fin d'année dernière, celui qui s'annonce est nettement plus sévère. Une mauvaise nouvelle pour un marché déjà fragile.», explique notamment Linn Huang, VP recherche, appareils et écrans pour IDC.», lit-on plus loin dans son analyse.Dans son rapport, le cabinet confronte ses premières prédictions (réalisées en novembre 2019, avant l'apparition du coronavirus), à celles qu'il a été en mesure de calculer courant février (après l'apparition du virus). Et autant dire que la réévaluation est sévère. On passe ainsi de -2 % d'expéditions prévues sur le Q1 2020 à -6,4 %, tandis que le Q2 2020 passe de -6,8 % à -10,3 %. Une dynamique qui se poursuivrait, toujours selon IDC, durant le troisième et quatrième trimestre 2020 et qui impacterait aussi le marché des tablettes tactiles.Le cabinet estime néanmoins que cette baisse brutale des expéditions ne sera pas uniquement due au coronavirus. Le marché du PC était en effet porté ces derniers mois par les renouvellements massifs de machines équipées de Windows 7 (dont le support a été suspendu par Microsoft en début d'année). Une période qui touche désormais à sa fin.