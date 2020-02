Coronavirus : les organisateurs du Computex sont confiants quant à la bonne tenue du salon

© Business Wire

Mesures d'hygiène renforcées sur place

Le Computex avait déjà été repoussé en 2003

Sources : WCCFTech

Organisé chaque année à Taipei, le Computex , grand rendez-vous annuel des mastodontes de l'informatique, devrait être maintenu en dépit de la préoccupante situation sanitaire en Chine, voisine immédiate de Taïwan. C'est du moins ce qu'a déclaré ce 25 février Walter Yeh, P.-D.G. du TAITRA (), l'organisme organisateur du salon. Potentiellement soucieux de ne pas inquiéter les annonceurs et les partenaires de l'événement, l'intéressé a assuré que si les autorités taïwanaises surveillent de près la situation, aucun projet d'annulation du Computex n'est évoqué.À la place, les organisateurs imaginent plutôt des mesures d'hygiène et d'assainissement renforcées. Le port de masques sera par ailleurs conseillé, tandis que le personnel attaché au salon sera chargé de contrôler la température des visiteurs (en vue de déceler des malades).», a indiqué Walter Yeh. «», a-t-il poursuivi.Si pour l'heure, le Computex ne semble pas en voie d'être annulé, il est possible que l'événement soit reporté à une période ultérieure en cas de recrudescence du Coronavirus à Taïwan. Comme le souligne, le salon a ainsi déjà été reporté à septembre (au lieu de fin mai - début juin, son créneau habituel) en 2003, suite à la propagation du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), alors responsable de plusieurs milliers de morts entre 2002 et 2003. Un mal qui avait touché quelques 346 personnes à Taïwan sur cette période.La décision définitive quant à la bonne tenue, au report, ou à l'annulation de l'événement doit être prise mi-avril, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires locales, apprend-on. Pour rappel, le Computex devrait cette année avoir lieu du 2 au 6 juin.