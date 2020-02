Capcom et Square Enix se retirent (eux aussi) du salon PAX East 2020

La liste des participants à la PAX East s'amenuise...

Source : GamesIndustry

Il y a quelques jours, on apprenait que Sony Interactive Entertainment annulait sa présence à la PAX East 2020 de Boston , à cause du coronavirus. Aujourd'hui, c'est au tour de Capcom et Square-Enix de décliner l'invitation.En effet, citant directement le COVID-19, Square-Enix a décidé d'annuler la venue de ses équipes nippones sur le salon, supprimant par la même occasion différents événements prévus, dont un grand rassemblement de fans le 28 février.De son côté, le géant Capcom a lui aussi annoncé ne pas se rendre à la PAX East, indiquant simplement que «». Les fans sont prévenus.Rappelons que lade San Francisco, qui se tiendra le mois prochain, compte elle aussi quelques annulations, dont celles de Sony et Oculus...