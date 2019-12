Clavier papillon des MacBook : Apple échoue à mettre fin au recours collectif

Trois révisions du clavier « papillon » n'auront pas suffi à le rendre suffisamment résistant

Apple revient au mécanisme « ciseaux » mais n'échappera pas à un procès

Apple a depuis abandonné le mécanisme papillon pour son dernier ordinateur portable.Les claviers des MacBook Pro auront été un vrai cauchemar pour les équipes d'Apple. Depuis son introduction dans le MacBook 12 pouces sorti en 2015, le constructeur aura révisé deux fois son dispositif, sans vraiment résoudre le problème de blocage des touches qui survenait après quelques mois d'utilisation, à cause de débris s'accumulant dans les interstices.Apple a bien tenté de mettre en place un programme de réparation à destination de toutes les machines équipées du clavier « papillon » mais cela n'a pas suffit à calmer la grogne de certains utilisateurs, qui ont déposé unedevant la justice américaine.Le juge californien Edward Davila estime de son côté que ces mesures sont insuffisantes et n'apportent pas de «» aux problèmes rencontrés par les utilisateurs puisque Apple remplace le clavier défectueux par un modèle identique.Le magistrat reproche également à Apple de ne pas avoir proposé de procédures de remboursement à ses clients. Il a donc débouté les avocats du constructeur qui cherchaient à invalider cetteApple n'a jamais avoué que son clavier « papillon » présentait des problèmes de conception, malgré les programmes mis en place auprès du service après-vente. Le constructeur a pourtant abandonné ce mécanisme pour le tout dernier MacBook Pro 16 pouces , qui est équipé d'un clavier plus traditionnel avec des touches « ciseaux ».Après plusieurs années à essayer tant bien que mal de corriger ce choix de design des échecs à répétition qui ont du coûter très cher à l'entreprise, on peut imaginer que ce nouveau clavier vit ses dernières heures et sera, à terme, remplacé dans l'ensemble de la gamme MacBook.