Intel plancherait sur une puce Ozark Lake gravée en 14 nm, prévue en 2021

Un processeur à deux étages

Lancement pressenti en avril 2021, sauf report

Source : TechPowerUp

L'information nous vient des sources du site spécialisé TechPowerUp : Intel serait à l'œuvre sur Ozark Lake, un processeur toujours motorisé par des cores Skylake , eux-mêmes basés sur le procédé de gravure en 14 nm, mais qui recourraient à une structure MCM (Multi-Chip Module) afin de proposer une importante multiplication des cores et des fréquences de folie.D'après TCU, Intel proposerait sur cette future puce grand public pas moins de 16 cores et 32 threads. L'idée serait notamment de reprendre à AMD le concept de MCM pour diviser le processeurs en deux dies : un premier consacré seulement aux cores, interconnectés à l'aide d'une interface EMIB, mais aussi au cache (avec une structure classique de 256 Ko de L2 et jusqu'à 2 Mo de L3 par cœur) ; et un second die regroupant tous les autres composants de la puce, à savoir les élément d'I/O mais également les contrôleurs dual-channel DDR4, ainsi qu'un contrôleur réunissant 28 lignes PCI-Express 4.0.Cette seconde partie embarquerait en outre une partie iGPU sous architecture Xe, capable de développer 1 TFLOP/s de puissance brute, note TechPowerUp. Déléguer l'ensemble de ces éléments sur un second die permettrait à Intel de pousser au maximum les fréquences sur le die accueillant les cœurs CPU de son processeur, qui pourraient atteindre le seuil des 6 GHz via la technologie Thermal Velocity Boost.On apprend en outre que cette structure MCM permettrait à Intel de décliner facilement cette puce en versions moins performantes, et donc potentiellement moins coûteuses, dotées de 10, 8 ou seulement 6 cores.Ce processeur n'est pas la première puce MCM sur laquelle travaille Intel, qui s'était déjà penché sur la question au travers de son projet Clarkdale, il y a une dizaine d'années. D'après les sources de TechPowerUp, cet intriguant CPU pourrait arriver sur le marché dans un an tout rond, en avril 2021... sauf report dû au coronavirus.