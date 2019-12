La prochaine génération de Core i5 bénéficiera de l'Hyperthreading

© Alexandru-Bogdan Ghita

Des fréquences rehaussées sur les futurs Core i5 de bureau ?

À quoi s'attendre avec la 10génération de Core i5 ? Peu ou prou à ce que prédit la rumeur depuis quelques semaines déjà. Si l'on en croit une entrée récente dans la base de données de 3DMark pour un certain Core i5-10600, Intel miserait bel et bien sur une arrivée en grande pompe de l'hyperthreading sur ses processeurs abordables. Nous devrions donc, comme nous l'évoquions déjà dans nos colonnes il y a peu, trouver des puces milieu de gamme équipées de 6 cores et 12 threads chez Intel dès le printemps 2020.Si vous souhaitiez changer de processeur... Nous vous conseillons fortement de patienter quelques mois pour savoir de quoi il retourne, que ce soit en termes de performances ou de prix.On apprend deque le Core i5-10600 repéré sur 3DMark profitait de fréquences plus élevées que celles observées sur l'actuelle neuvième génération de Core i5. Une fréquence de base de 3,30 GHz est ainsi évoquée, soit 200 MHz de plus que sur un Core i5-9600.On ignore en revanche quelle est la fréquence de ce Core i5-10600 en boost, mais elle pourrait suivre cette même logique pour gagner 100 à 200 MHz vis à vis du modèle précédent. Intel taperait ainsi la barre des 4,7 ou 4,8 GHz avec son prochain Core i5.Autre inconnue, le cache mémoire qu'Intel intégrerait à cette nouvelle puce. Comme le rapporte, le groupe pourrait choisir de calquer une part des spécifications de ce Core i5-10600 sur celles du Core i7-8700, lui aussi équipé de 6 cores et 12 threads pour un total de 12 Mo de cache L3. 512 Ko par core pourraient toutefois être ajoutés pour donner plus d'impact à la puce. Comme nous l'indiquions hier , Intel s'apprêterait à lancer ses puces Comet Lake-S pour PC de bureau en avril prochain. Plus que quelques mois à patienter avant d'en savoir plus, donc. Rappelons à toutes fins utiles que ces processeurs ne profitent toujours pas de la nouvelle gravure en 10 nm d'Intel (pour l'heure réservée au monde laptop avec les puces Ice Lake-U, notamment). Comet Lake-S reste donc fermement ancré sur un énième raffinement du procédé de gravure en 14 nm... Utilisé massivement par les bleus depuis l'an de grâce 2015.