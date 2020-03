Samsung : après les écrans courbés pour le gaming, les écrans courbés pour le bureau !

© Samsung

Quand les avancées « gaming » s'invitent au bureau

© Samsung

Lire aussi :

Samsung travaillerait sur un moniteur externe adapté à DeX

Une qualité visuelle amputée

Source : The Verge

Sur son stand au CES, Samsung dévoilait plusieurs nouveautés en matière de moniteurs PC . Parmi elles, les écrans gaming Odyssey G9 et G7, dotés d'une courbure impressionnante de 1000R, pensée pour accompagner plus naturellement le champ de vision humain. Un concept qui s'avère convaincant en jeu, mais aussi en situation professionnelle. Reste que le design très futuriste des Odyssey G9 et G7 n'est pas nécessairement adapté à une utilisation au bureau.Samsung en a bien conscience, et c'est semble-t-il en partant de ce constat que le constructeur coréen a décidé d'étendre la courbure 1000R vers des horizons un peu plus austères. Au travers de sa gamme T55 , repérée par SamMobile , site spécialisé dans l'actualité Samsung, le fabricant proposera bientôt trois moniteurs de 24, 27 et 32 pouces, compatibles AMD FreeSync (avec un rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 75 Hz), mais limités à une définition 1080p.Ces trois écrans sont basés sur une dalle VA et disposent à leur dos d'un revêtement imitant le tissu. Leurs bordures sont fines et leur pied, métallique, préciseAu regard de leurs spécifications modestes, ces trois nouveaux moniteurs ne proposeront pas la même expérience visuelle que les modèles rattachés à la gamme Odyssey, mais leur but n'est pas là. La courbure 1000R devrait néanmoins contribuer à réduire la fatigue oculaire des utilisateurs, ce qui s'avère primordial dans le cadre d'une utilisation professionnelle.Comme le note, cette gamme T55 prouve par ailleurs que Samsung prend très au sérieux le concept des écrans à forte courbure. Il pourrait ainsi lancer d'autres écrans incurvés pour le monde de l'entreprise, potentiellement avec une définition plus importante cette fois.Pour l'heure, Samsung n'a pas encore dévoilé les modalités de lancement de sa gamme T55, pas plus que les tarifs de ces trois nouveaux moniteurs, mais ces informations devraient être communiquées prochainement par le groupe.