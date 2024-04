Test Dell UltraSharp U2724D : l'écran à dalle Black IPS le moins cher du marché

En réalité, on remarque ces avantages dès les premiers instants avec l’UltraSharp U2724D. Les noirs ne sont bien sûr pas aussi profonds que ceux d’un écran OLED, ou encore d’un écran doté d’un rétroéclairage bien plus fin et précis lorsqu’il est animé par le Mini-LED. On retrouve néanmoins une image qui offre une belle impression de profondeur, malgré un manque de dynamisme et de détails dans les zones sombres en raison du recours à un simple rétroéclairage Edge-LED. Il est toutefois à noter que l’UltraSharp U2724D offre une prestation tout à fait convaincante sur ce point, surtout en prenant en compte son prix de vente et ce que propose la concurrence.