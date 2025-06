La bureautique moderne demandera toujours plus qu'un simple outil de productivité. C'est dans ce contexte que le Dell Plus S2725QC remplit son contrat, avec de nombreux bonus qui en font une station de travail très complète : environnement 4K concluant, rendu visuel solide et ergonomie "plug-and-play" tout à fait en phase avec sa connectique bien pensée.

Certes, on ne demande pas l'impossible à une dalle IPS au taux de rafraichissement de 120 Hz, et le moniteur va pécher dans ce domaine pour les gamers ou les créateurs de contenus les plus pointilleux. Le commun des mortels, cependant, appréciera une qualité d'image convaincante et un paramétrage précis pour un confort visuel abouti et vérifié durant ce test du Dell Plus S2725QC.

Ajoutez à ceci la présence d'enceintes 5 W qui surprennent par leur puissance, ainsi que la possibilité de connecter de nombreux appareils (Chromecast, consoles, etc.) pour faire de cet écran une télé, une station de travail ou un hub gaming avec une proposition tarifaire attractive.