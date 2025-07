Comme c’est souvent le cas pour des écrans de cette gamme de prix, on peut déplorer une interface OSD un peu pataude et pas si facile à manipuler. Bien entendu, c’est un « coup à prendre » lorsqu’on souhaite paramétrer ce moniteur avec ses nombreux réglages (près d’une vingtaine de Preset Modes disponibles), mais les touches avant et arrière sont trop espacées. On s’y reprend donc à plusieurs reprises lorsqu’on tâtonne en mode manuel.