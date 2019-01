Samsung dévoile une gamme d'écran au pied pas loin d'être révolutionnaire

Un écran pensé pour les bureaux encombrés

Deux modèles annoncés, mais pas encore disponibles

Source : The Verge

Leva faire le bonheur des utilisateurs ne sachant plus comment faire de la place sur leur espace de travail. Ce nouvelsigné du constructeur coréen propose un design inédit, intégrant un bras mobile élégant et discret.Cet écran se fixe à l'extrémité du, sur un pied très compact réduit à sa plus simple expression. Il semble posé presque en suspension sur le bord de l'espace de travail ou contre un mur. Leafin de rapprocher l'écran selon ses besoins, pour un meilleur confort visuel. L'écran peut être abaissé jusqu'à la surface du bureau, si nécessaire.Les câbles sont également cachés dans le bras mobile afin de réduire au maximum l'encombrement de l'appareil. Les connectiques HDMI et l'alimentation y sont également intégrées de façon à faire passer les câbles de l'ordinateur sous le bureau et retrouver un espace totalement dégagé.Côté technique, Samsung proposede son Space Monitor. Le premier modèle de 27 pouces bénéficie d'une dalle de résolution QHD, tandis que le second, de 32 pouces, offre une résolution 4K UHD. Les bordures sont extrêmement fines et l'écran offre une surface d'affichage large, dans des dimensions qui semblent très correctes.Le constructeur ne donne pas de prix ou de date de disponibilité, mais devrait profiter dupour donner plus de détails sur le lancement de ses deux nouveaux moniteurs.