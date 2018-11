Bientôt un moniteur Surface pour Microsoft ?

Un Surface Monitor prévu pour 2020

Source : The Verge

Microsoft devient un constructeur informatique à part entière, avec une ligne de tablettes, d'ordinateurs portable et même une station de travail conçue pour les créatifs. Mais il manquait encore unpour offrir plus d'affichage aux propriétaires de Surfaces.Selon Brad Dams, auteur d'un livre relatant l'histoire de la gamme, le constructeur travaillerait sur unexterne disponible en 2020. Celui-ci serait très ressemblant à celui du, avec un pied modulaire lui permettant d'être placé dans la position la plus adaptée à votre activité. Rien ne dit par contre si la dalle sera tactile, à l'instar de tous les produits de la gamme.