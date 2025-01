La star de la gamme, le Z95B, introduit un panneau OLED de nouvelle génération que Panasonic a baptisé "Primary RGB Tandem Panel". Cette technologie de chez LG Display, que l'on retrouve sur le LG OLED G5 et M5, "affine la longueur d'onde de la lumière et augmente la pureté des couleurs, améliorant ainsi l'efficacité de la lumière de 40%", selon Panasonic. Le constructeur explique : "Cette amélioration permet une augmentation significative de la luminosité et un volume de couleur plus large, offrant des images encore plus riches et plus réalistes". Elle s’accompagne du système de refroidissement ThermalFlow, garantissant une gestion thermique optimale pour maintenir la performance lumineuse de la dalle dans le temps.

Compte tenu de l'absence de LG Display au CES cette année, beaucoup de questions restent encore en suspens concernant cette nouvelle dalle OLED. Dans un récent article, nous avions évoqué une possible augmentation du pic lumineux, jusqu'à 3 700 cd/m² pour ce panneau à 4 couches lumineuses, contre 3 précédemment.