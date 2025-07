Chaque poste de travail est ainsi pensé pour éviter les erreurs et réaliser les diverses opérations avec le plus de précision possible. Nous avons ainsi pu voir un robot à vérin enfoncer les écrous avec précision (positionnés à la main au préalable), avant que deux opérateurs ne viennent saisir précaution la dalle avec précaution grâce à un système guidé par des ventouses. Plus loin, des tests visuels sont menés via la carte T-Con pour vérifier les couleurs primaires. Puis vient l’ajout des composants restants, la fixation du pied, et une série de tests automatiques et manuels : calibration, mesure de la balance des blancs, vérification du Wi-Fi, du Bluetooth, du son, des connectiques, etc.