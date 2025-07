On sait en revanche que ce téléviseur embarque un processeur Alpha 8 AI dédié au traitement de l'image et serait capable de restituer un son surround virtuel 9.1.2 via ses haut-parleurs intégrés. Les formats Dolby Vision et Dolby Atmos sont naturellement supportés comme sur les modèles plus classiques du fabricant.

Grâce à ses modes portrait et paysage, ainsi qu'à divers accessoires permettant une fixation murale ou une installation sur table, le StanbyME 2 promet de s'intégrer facilement dans tous les environnements, à domicile comme en milieu professionnel.