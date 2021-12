LG va vous accompagner dans toutes les pièces de votre maison grâce à StandbyME, son téléviseur à roulettes

Il s’agit d’un écran de 27 pouces fixé sur un support à roulettes. Ce dernier autorise un réglage de la hauteur et de l’inclinaison tandis que les roues servent à déplacer facilement l’engin. De plus, il possède une batterie intégrée et peut donc se passer d’une prise, du moins temporairement. LG annonce trois heures par charge. C'est suffisant pour regarder la plupart des films et quelques épisodes d’une série, mais pas pour regarder Titanic ou The Irishman d’une traite.