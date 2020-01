Racheté par un groupe chypriote, Loewe pourrait revenir sur scène lors de l'IFA 2020

Ici le téléviseur OLED Bild 7 © Loewe

Relancer le site de Kronach et capitaliser sur la réputation de Loewe

Une présence annoncée sur les grands rendez-vous internationaux

Déjà propriétaire des marques Blaukpunkt et Sharp (qu'elle partage toutefois avec Foxconn, précise le site français AVCesar), et appuyé dans sa démarche par les créanciers de Loewe, c'est finalement Skytec Group qui fit main basse sur le constructeur allemand fin décembre. Un mois plus tard, les intentions de la firme se précisent.Lors de ses pourparlers avec les dirigeants de Loewe et les autorités bavaroises, Skytec avait promis de conserver le site de Kronach, le fief de Loewe en Bavière, et même de reprendre une centaine de salariés du groupe allemand. Parallèlement, Skytec doit aussi créer un centre de recherche et développement à Kronach. Une proposition qui avait également été posée sur la table par HiSense, sans succès.Nous en apprenons un peu plus aujourd'hui sur les plans du groupe chypriote, notamment au travers des déclarations de Vladislav Khabiliev, son PDG. La firme veut capitaliser sur le renom de Loewe et son héritage (la marque fabrique des téléviseurs depuis la fin des années 20). Plus ambitieux peut-être, Skytec prévoit de réorienter Loewe vers le marché de l'électronique grand public (EGP) à l'international, et ce en visant le secteur premium. L'idée serait notamment d'axer la communication de la société sur le concept de «», note AVCesar... Quitte à proposer des produits fabriqués ailleurs qu'en Allemagne.Car si le site de Kronach sera bel et bien conservé, il le sera uniquement à des fins marketing et commerciales, précise le site spécialisé. La production des futurs produits de Loewe, elle, sera délocalisée en Asie pour réduire les coûts.Cette réorientation devrait notamment permettre à Loewe de revenir sur le devant de la scène dès la prochaine édition de l'IFA, à Berlin. La marque devrait également faire une apparition sur le MWC 2021 pour y présenter une gamme de smartphones. L'année prochaine, à l'occasion de l'IFA 2021 cette fois, Loewe présenterait enfin toute une série de produits électroménagers, allant du lave-linge au lave-vaisselle en passant par le réfrigérateur.», explique pour sa part Vladislav Khabiliev dans un communiqué.». Reste à savoir si la clientèle historique du constructeur allemand suivra. Rappelons qu'en 2018, notre confrère PP Garcia avait eu l'opportunité de visiter le site de Kronach, alors unique lieu d'assemblage de téléviseurs OLED en Europe.