Côté affichage, la dalle LCD atteint un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec une compatibilité HDMI 2.1, VRR et ALLM. Elle bénéficie du revêtement Glare Free 2.0, déjà aperçu sur les derniers modèles OLED de la marque (notamment le Samsung S95F), qui vise à réduire les reflets dans les environnements lumineux.



Le traitement d’image est assuré par un nouveau processeur Micro RGB AI, combinant un NPU deux fois plus puissant, un CPU annoncé comme étant 15 % plus rapide et un GPU 2,1 fois plus performant selon Samsung. Le téléviseur embarque aussi les algorithmes AI Motion Enhancer Pro, Micro RGB HDR+ et Color Booster Pro, qui optimisent les images en temps réel, scène par scène.