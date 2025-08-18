Samsung vient d’officialiser son tout premier téléviseur Micro RGB, un modèle de 115 pouces qui s’inscrit naturellement dans la lignée des téléviseurs très haut de gamme.
Présentée par Samsung comme une première mondiale, cette nouvelle technologie d’affichage mise sur un rétroéclairage MiniLED RGB ultra-précis, destiné à repousser les limites de la fidélité colorimétrique et du contraste sur les téléviseurs LCD. Notez que malgré son appellation de "Micro RGB", il ne s'agit pas pour autant d’un véritable écran MicroLED auto-émissif.
Un rétroéclairage MiniLED RGB nouvelle génération
Présenté sous forme de prototype à l'occasion de CES 2025, le téléviseur "Micro RGB" de Samsung est désormais une réalité. Ce dernier repose sur une dalle LCD 4K de 115 pouces, dotée d’un rétroéclairage inédit constitués de MiniLEDs rouges, vertes et bleues de moins de 100 micromètres, réparties en unités RGB indépendantes derrière l’écran. Contrairement aux technologies MiniLED traditionnelles, qui utilisent une lumière blanche filtrée, cette approche exploite une source lumineuse RGB native, censée offrir un contrôle plus précis des couleurs et de la luminance. Rappelons qu'Hisense, Sony et même TCL ont, eux aussi, communiqué sur une technologie d'affichage analogue.
Samsung promet ainsi une couverture intégrale de l’espace colorimétrique BT.2020, l’un des plus exigeants en matière de reproduction des couleurs pour les contenus HDR. Grâce à l’utilisation de LEDs rouges, vertes et bleues distinctes en guise de rétroéclairage, cette technologie permettrait une pureté chromatique nettement supérieure à celle des MiniLED traditionnelles, qui reposent sur une lumière blanche filtrée.
En séparant physiquement les composantes RGB, le Micro RGB limiterait la contamination lumineuse entre zones et réduirait par la même occasion certains artefacts comme le blooming. Les promesses sont donc nombreuses et Samsung y voit un bond qualitatif pour le LCD, notamment sur les très grandes diagonales.
Une dalle LCD 144 Hz pensée pour le très haut de gamme
Côté affichage, la dalle LCD atteint un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec une compatibilité HDMI 2.1, VRR et ALLM. Elle bénéficie du revêtement Glare Free 2.0, déjà aperçu sur les derniers modèles OLED de la marque (notamment le Samsung S95F), qui vise à réduire les reflets dans les environnements lumineux.
Le traitement d’image est assuré par un nouveau processeur Micro RGB AI, combinant un NPU deux fois plus puissant, un CPU annoncé comme étant 15 % plus rapide et un GPU 2,1 fois plus performant selon Samsung. Le téléviseur embarque aussi les algorithmes AI Motion Enhancer Pro, Micro RGB HDR+ et Color Booster Pro, qui optimisent les images en temps réel, scène par scène.
Comme les modèles haut de gamme de la marque lancés cette année, le Micro RGB embarque Tizen OS dans sa version la plus récente, avec 7 ans de mises à jour garanties. On y retrouve toutes les fonctionnalités attendues : Samsung TV Plus, SmartThings, Daily+, MultiView, mais aussi les nouvelles fonctions IA comme Click to Search et Live Translate, ou encore Samsung Vision AI. L’assistant vocal Bixby, désormais enrichi par l’IA générative, est aussi de la partie.
Côté audio, le téléviseur propose un système 4.2.2 de 70 W RMS, compatible Dolby Atmos, avec prise en charge des technologies maison : Object Tracking Sound+, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro et Q-Symphony sans fil. À cela s’ajoute une compatibilité 360 Audio pour les utilisateurs d’écouteurs Galaxy Buds.
Un produit de démonstration technologique… pour l’instant
Avec ce modèle Micro RGB, Samsung cherche clairement à marquer son territoire sur le segment ultra premium, tout en posant les bases d’une future démocratisation de cette technologie. Annoncé à 28 000 € en Corée du Sud (30 000 $ aux États-Unis), le tarif du modèle 115 pouces le réserve à une niche, même face à des concurrents comme le Hisense 116UX (25 000 €), ou encore The Wall, le véritable téléviseur MicroLED signé Samsung.
À l'avenir, Samsung pourrait présenter des versions plus abordables et plus compactes, mais pour le moment nous devrions pouvoir découvrir ce nouveau modèle à l'occasion de l'IFA 2025. Ce téléviseur Micro RGB représente donc moins une révolution immédiate qu’une vitrine technologique, visant à montrer ce que Samsung est capable de faire avec le LCD et le rétroéclairage MiniLED RGB.
Source : communiqué de presse