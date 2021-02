Tizen OS accueille désormais Salto sur les téléviseurs Samsung

Riche de plus de « 15 000 heures de programmes destinés à toute la famille », avec un service proposé à partir de 6,99 € par mois, Salto entend bien s’exporter plus largement que via Android TV et Apple TV. Le service, lancé en octobre 2020, a pour cela conclu un partenariat avec Samsung pour une présence de la plateforme sur un grand nombre de téléviseurs récents et moins récents.



Les propriétaires de téléviseurs Samsung lancés depuis 2018 vont donc pouvoir accéder à la plateforme française. Samsung évoque en effet une disponibilité à partir de Tizen 4.0, vous pouvez consulter la liste des téléviseurs compatibles ici.



Thomas Follin, directeur général de Salto, fait part de son engouement au sein du communiqué de presse de Samsung : « Salto vient à la rencontre de son public dans ce qui le touche au plus près et représente la plus grande vitrine de la création française. L’accès à Salto directement depuis le téléviseur est donc un élément central. Ce partenariat avec Samsung nous permet ainsi d’accélérer le déploiement du service et la conquête du public français. »



La marche à suivre pour profiter de Salto sur les téléviseurs Samsung compatibles est simple : s’abonner via le site salto.fr, si ce n’est pas déjà fait, puis activer son compte via l’application disponible sur Tizen.

On imagine que le prochain objectif de Salto sera de convaincre LG et son WebOS, ce qui complétera le tableau et offrira une grande visibilité à cette jeune plateforme de streaming.