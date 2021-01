LG WebOS va faire son apparition chez d'autres marques de téléviseurs

Les premières marques qui auront donc le droit d’exploiter LG WebOS sont donc Blaupunkt et Konka. On apprend plus précisément que Konka aura recours à l’OS dans ses gammes de téléviseurs U4 et H2 qui seront prochainement disponibles aux États-Unis, les autres séries du fabricant chinois restant sous Android TV. De son côté, le fabricant allemand Blaupunkt utilisera LG WebOS 5.0. Toutefois, difficile de savoir à l’heure actuelle si l’ensemble des services et fonctionnalités que l’on trouve sur les téléviseurs LG seront disponibles chez d’autres marques.