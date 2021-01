LG met à jour webOS pour ses nouveaux téléviseurs 2021

La présentation de l’écran d’accueil a été revue. L'accès aux applications les plus utilisées est facilité, alors que l’exploration des contenus audiovisuels est optimisée pour mieux correspondre aux préférences de l'utilisateur.

La technologie d’intelligence artificielle LG ThinQ AI s'améliore également, avec une prise en charge d'une nouvelle flopée de commandes vocales pour Google Assistant et Amazon Alexa, permettant de contrôler son téléviseur à la voix bien plus efficacement. Il est désormais possible d’effectuer des recherches sur les plateformes de streaming, sur le web et dans la programmation TV par ce biais.