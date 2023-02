Vous avez un Samsung ? Voilà les nouveautés de One UI 5.1, bientôt sur votre smartphone

Design et ergonomies réussis, présence d’un stylet, performances au top, écran remarquable, bonne autonomie et excellente qualité photo : le Galaxy S23 Ultra est sans aucun doute possible l’un des meilleurs smartphones de ce début d’année, qu’il faudra accepter de payer au prix (très) fort.

Afin de l’acquérir, il faudra débourser 1 419 € (8/256 Go), 1 599 € (12/512 Go) ou 1 839 € (12/1 To). Ce tarif fabuleusement élevé marque une hausse non négligeable (de 60 à 280 € selon le modèle) par rapport à ce que valait le Galaxy S22 Ultra à son lancement…

Vaut-il véritablement ce prix ? Oui, si l’on exploite toutes ses capacités (notamment le stylet et l’aspect photographique) et que l'on a les moyens de se l’offrir. Il devient alors un exceptionnel compagnon du quotidien. Dans le cas contraire, passez votre chemin et tournez-vous vers des modèles moins onéreux.