Fondé sur Android 13, Samsung One UI 5.0 va enfin être largement déployé, mais avec quelles nouveautés ?

One UI 5.0 est fondé sur Android 13 et améliore son outil de thème dynamique avec une prise en charge étendue des couleurs. 16 thèmes de couleurs prédéfinis sont disponibles et exploités en fonction du fond d'écran appliqué. De plus, les icônes des applications tierces bénéficient aussi des nouveaux designs, alors qu'elles en étaient privées sur One UI 4.

Toujours en ce qui concerne l'interface, Material You et ses thèmes dynamiques sont désormais appliqués à tous les éléments du système pour une meilleure cohérence visuelle, y compris le contrôleur de volume.

Samsung facilite aussi la réorganisation des widgets, ajoute l'option multi-utilisateur qu'il boudait depuis de longues années (surtout utile sur tablette), complète sa navigation par gestes avec de nouveaux gestes multitâches et utilise la reconnaissance optique de caractères dans l'application Galerie pour copier le texte d'une image.