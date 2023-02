Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra : lequel choisir ? Zoom sur les différences entre les nouveaux Samsung

La suite de la gamme promet aussi du solide. Les Galaxy S23 et S23+ sont évidemment moins avancés que la version Ultra, mais restent tout de même des très haut de gamme. Preuve en est : tous les attributs qu'ils partagent avec le 23 Ultra. Ils ont ainsi droit eux aussi au SoC Snapdragon 8 Gen 2, à la charge inversée et à une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, et sont tous certifiés IP68.

Mais bien sûr, il y a des différences. L'appareil photo arrière des deux cadets consiste toujours en un module principal de 50 Mpxl, un ultra grand-angle de 12 Mpxl et un téléobjectif de 10 Mpxl. Le Samsung Galaxy S23+ semble idéal pour ceux qui veulent pouvoir disposer du côté un peu gigantesque des flasghips Samsung, avec un écran de 6,6 pouces et une batterie légèrement améliorée de 4 700 mAh, tout en cherchant un meilleur rapport qualité-prix qu'avec la version Ultra. Il faudra tout de même payer 1 219 euros pour la version de base 8/256 Go et 1 339 euros pour celle de 8/512 Go.

Enfin, le Galaxy S23 est approprié pour ceux qui veulent absolument mettre la main sur le dernier bébé de Samsung tout en évitant l'inflation. L'écran de 6,1 pouces est sûrement plus équilibré pour les utilisateurs qui souhaitent pouvoir ranger facilement leur téléphone. La batterie reste le point faible de l'appareil, avec « seulement » 3 900 mAh sous le capot. Mais au moins, vous pourrez vous l'offrir pour une somme à trois chiffres, sa version de base de 8/128 Go affichée à 959 euros. La configuration de 8/256 Go est de son côté disponible à 1 019 euros.