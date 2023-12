Le Samsung Galaxy S23 FE disponible dès la fin de semaine en France

L'une des principales différences avec la série Galaxy S23 est l'intégration d'une puce Exynos 2200 maison plutôt qu'un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Le S23 FE compte sur 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d'espace de stockage selon la configuration.La batterie de 4 500 mAh supporte une puissance de charge de 25 W en filaire et de 15 W par induction.

Le triple capteur photo se compose d'un module principal de 50 MP, d'un ultra grand-angle de 12 MP et d'un téléobjectif de 8 MP autorisant un zoom optique jusqu'à 3x. La caméra frontale de 10 MP est logée dans un poinçon central, comme sur tous les smartphones Samsung de milieu et haut de gamme.