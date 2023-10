Galaxy S23 FE, Tab S9 FE, Buds FE... Le haut de gamme de Samsung à prix d'ami !

Et là où Samsung semble davantage vouloir conquérir une tranche de revenus qu'un public particulier, c'est que la gamme Fan Edition se déploie sur d'autres produits. La Galaxy Tab S9 FE se déploie ainsi en une version de base de 10,9 pouces (à partir de 529 euros) et une version Tab S9 FE Plus de 12,4 pouces (à partir de 699 euros) intégrant un écran LCD, et non pas OLED, ainsi qu'une puce Exynos 1380.

Enfin, les écouteurs Galaxy Buds FE, mis à prix à 109 euros, continuent dans la voie du bon rapport qualité/prix. Ils arrivent avec une autonomie de six heures une fois l'annulation active de bruit enclenchée, et sont certifiés selon la norme d'étanchéité IPX2. Alors, intéressés ?