On n'arrête plus Samsung ! Le Galaxy A24 passe aussi sous Android 14

Avec son écran AMOLED ultra-lumineux de 120 Hz et ses performances convaincantes, le Samsung Galaxy A34 5G tire son épingle du jeu sur le segment des smartphones milieu de gamme. Encore mieux : il propose cela avec l'allure d'un modèle haut de gamme, puisque son design a été harmonisé avec celui des Galaxy S23.

Certes, le smartphone est plombé par une charge assez lente, limité à 25W. Un défaut néanmoins compensé par l'excellente autonomie du modèle, dont il faut souligner le plaisir d'usage grâce à l'interface One UI 5.1, accueillante et soignée. Pour les amoureux des photos, il propose un capteur principal tout à fait satisfaisant au quotidien.

À ce tarif, le Samsung Galaxy A34 5G est un très bon modèle, surtout si on tient compte de sa durabilité logicielle et matérielle. En effet, le smartphone bénéficiera de quatre ans de mises à jour Android et de cinq ans de patch de sécurité. De plus, il est hautement réparable avec un score de 8,3/10.