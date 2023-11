Samsung publie un nouveau calendrier de mises à jour pour ses smartphones Galaxy : quand recevrez-vous (vraiment) Android 14 (One UI 6.0) ?

Bien évidemment, comme pour le précédent calendrier de mises à jour, ces dates sont purement prévisionnelles et il est possible que Samsung prenne un peu de retard (ou d’avance !) sur le déploiement d’Android 14. À vrai dire, c’est déjà le cas puisque certains modèles de Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ont commencé à recevoir la mise à jour vers One UI 6.0 en Allemagne, alors que le déploiement n’est annoncé que pour décembre par le constructeur.