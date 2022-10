Focal annonce Bathys : un impressionnant casque Hi-Fi sans-fil à réduction de bruit active

Avis à tous les amoureux du son Focal à la recherche d'un nouveau casque Bluetooth digne de ce nom, la marque annonce le lancement de son tout nouveau modèle : Bathys. Un casque nomade qui se veut plus premium qu'un Listen Wireless, avec un ticket d'entrée fixé ici à 799 euros. À ce prix, on profitera d'un casque doté d'un arceau en aluminium, de charnières en magnésium et d'un système de réduction active du bruit (ANC) personnalisable.