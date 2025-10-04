Avec l’Aventho 100, Beyerdynamic signe un casque qui sort des sentiers battus. Il ne cherche pas à rivaliser frontalement avec les modèles circum-auraux les plus haut de gamme, mais propose une alternative solide pour celles et ceux qui privilégient la compacité sans renoncer à la qualité sonore.



Son design soigné, son format pliable et son poids plume en font un excellent compagnon du quotidien. Malgré les limites inhérentes au format supra-aural (notamment en matière de confort si vous avez des piercings, ou d’isolation passive) le casque parvient à convaincre grâce à un bon équilibre sonore, une autonomie très généreuse, et une réduction de bruit active qui fait mieux que de la figuration.



Sur le terrain de l’audio, l’Aventho 100 marque des points. Les transducteurs STELLAR.45 offrent une restitution précise, fluide et engageante, bien adaptée à un large éventail de styles musicaux. La prise en charge des codecs aptX Adaptive et aptX Lossless confirme l’orientation audiophile, sans pour autant oublier les usages plus quotidiens comme les appels ou la visio.



Ce n’est pas un casque de monitoring, ni un monstre de puissance ou d’isolation, mais c’est un modèle cohérent, bien exécuté, et suffisamment polyvalent pour séduire celles et ceux qui cherchent un casque Bluetooth nomade avec un vrai soin du son. À ce tarif, difficile de ne pas y voir un choix malin.