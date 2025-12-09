Enfin, un point important : la gestion des microphones se montre convaincante, signe que Fairphone a tenté de produire un casque complet et pratique au quotidien. La capture vocale est cohérente et stable, sans être trop sujette aux coupures et à la saturation aléatoire. Les voix sont restituées avec une clarté suffisante pour des appels réguliers, et le casque parvient à isoler correctement la parole dans un environnement modérément bruyant. Cela dit, Fairphone ne rivalise pas encore avec les fabricants les plus avancés dans ce domaine. Les algorithmes de réduction du bruit ambiant restent parfois un peu timides, notamment dans les environnements très bruyants qui révèlent rapidement les limites du traitement embarqué. On note aussi une légère perte de naturel dans la voix, qui tend à devenir un peu métallique dans certaines conditions. Rien de rédhibitoire pour un usage quotidien, mais il y a encore une belle marge de progression.