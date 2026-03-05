L’expérience utilisateur au sens large reste votre critère numéro 1 ? Clairement, Nothing est au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée sur les commandes tout d’abord, puisque le constructeur reprend à peu près à l’identique le trio bouton + molette cliquable + paddle du Headphone (1). La molette assure de façon parfaitement intuitive la lecture/pause, le basculement entre les modes ANC, et le contrôle du volume ; le paddle complète le tout en se chargeant de la navigation, y compris l’avance rapide sur certaines applis ; et le bouton (placé sur la face extérieure) enrichit l’expérience en prenant en compte des fonctions avancées : assistant vocal, déclenchement de l’appareil photo, basculement entre plusieurs égaliseurs, etc. Seul point noir, la fonction avance/retour rapide est assez inconstante. Celle-ci ne marche pas avec toutes les applications musicales/vidéo, et connait des ratés même sur les applications compatibles.