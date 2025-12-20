Fidèle à sa philosophie déjà déployée sur ses écouteurs, Bose procède avec son casque QuietComfort Ultra Headphone Gen 2 à une modernisation douce. Pas de rupture, mais des améliorations et corrections çà et là. Un produit toujours aussi haut de gamme, plus que jamais en concurrence avec le WH-1000Xm6 de Sony et autre PX7 S3 de Bowers & Wilkins.
Casque circum auriculaire à structure pliable, ce Bose QC Ultra Headphones est un casque bluetooth complet, doté d’une puce Bluetooth haut de gamme de chez Qualcomm, d’un système de réduction de bruit dernier cri, et de contrôles tactiles. Le constructeur met également en avant un son légèrement revisité. De quoi rester au sommet ?
- Son puissant.
- Bon équilibre tonal
- Isolation active au sommet
- Confort au-dessus du lot
- Kit mains-libres excellent
- Encore quelques oscillations dans les aigus
- Bluetooth limité (pas de LE Audio, AptX réservé aux appareils Snapdragon Sound)
- Un peu lent à l'allumage
- Quelques saturations lors des changements de pression
Plus brillant, toujours d’un confort royal
Bose n’a pas eu à se creuser la tête entre deux générations du QC Ultra Headphones. Cette nouvelle version reprend ainsi les mêmes traits que la première, avec ses coques ovoïdes, ses branches en aluminium, et son arceau ni trop fin ni trop épais. Le casque n’a rien de stylistiquement novateur, mais il n’en est pas moins passe-partout, voire assez beau. Notons tout de même un petit sursaut de mauvais gout, puisque les branches de cette Gen 2 sont totalement brillantes, et non mates comme cela était le cas auparavant.
Sans être parfaite, la qualité de fabrication est déjà très sérieuse. Le côté pliable apporte un plus, sans que cela se traduise par un problème structurel (les charnières sont robustes), et l’appareil est souple mais ne grince jamais. Si branches mises à part, tout est fait de plastique, le QuietComfort Ultra Headphone (Gen 2) apporte de bonnes sensations une fois en main, et se permet d’être parfaitement assemblé. Seule inconnue : la tenue des coussinets dans le temps, ces accessoires extrêmement doux n’étant pas connus pour avoir une excellente durabilité chez Bose.
Sans surprise, ce casque se place toujours au sommet de la hiérarchie en termes de confort. Le marché n’a pas vraiment fait de progrès en la matière dernièrement. Le Sony WH-1000Xm6 est meilleur que le précédent WH-1000Xm5, mais notre préférence va tout de même toujours au modèle Bose, notamment pour les porteurs de lunettes (coussinets particulièrement souples), ou lors des fortes chaleurs (plus respirant).
Contrôles hybride et application légèrement plus riche
Bose n’est pas un adepte du tout tactile, et sait parfaitement manier ce principe avec des boutons physiques. Si le QC Ultra Headphones 2 nécessite un petit temps d’adaptation, l’expérience se révèle vite intuitive. Notons tout de même que le casque reste assez lent à l'allumage.
Les choses sont très simples avec les contrôles physiques, puisque seuls deux boutons se partagent l’affiche à l’arrière de la coque droite : un premier pour l’allumage/extinction/indication du niveau de batterie, un second de type multifonction, assurant à la fois la navigation et le basculement entre les scénarios (réglant la réduction de bruit et l’activation ou non du mode 3D).
Le tactile est matérialisé par une petite zone associée à une légère excroissance en silicone, placée à l’arrière de la coque droite. Balayer cette zone modifie assez rapidement et précisément le volume, et un appui long permet d’appeler une fonction spéciale, à définir dans l’application (appel à Spotify, assistant vocal, etc.). Cette disposition ergonomique est globalement efficace, bien que certains préfèrent le côté encore plus tactile des Sony, ou encore la simplicité d’un Marshall Monitor III et son joystick.
Peu de changements également concernant l’application dédiée, qui brille toujours par sa simplicité. Ici, inutile d’espérer un haut degré de personnalisation, que ce soit d’un point de vue ergonomique ou sonore. Nous sommes toujours effondrés de n’avoir droit qu’à un égaliseur 3 bandes, quand des constructeurs comme Sennheiser (avec son HDB630) et Nothing s'attaquent aux égaliseurs paramétriques.
Ce côté clés en main est toutefois rassurant, puisque Bose met parfaitement en avant les réglages les plus classiques, sans s’éparpiller. Il est assez facile de créer et modifier des scénarios d’écoute, afin (par exemple) de passer d’une isolation active max à un retour sonore avec son 3D. L’association avec le QuietComfort Ultra Headphones (Gen 2) réserve néanmoins une petite nouveauté, à savoir la désactivation de cette réduction/retour sonore. Ce mode permet de désactiver les microphones, par conséquent de gagner en autonomie et de ne plus subir les désagréments d’un changement de pression (par exemple lors d’une fermeture de porte, générant une sorte de saturation).
Bluetooth doublement propriétaire, enfin un mode USB
Quiconque connait Qualcomm le sait bien, et ce ne sont pas les bad buzz d’après rachat d'Arduino qui nous feront mentir, ce concepteur de puces adore placer un maximum de technologies propriétaires, même quand cela n’est pas nécessaire. La famille AptX n’est déjà pas gratuite en elle-même, mais les récents produits Bose prouvent qu’on peut pousser le curseur encore plus loin.
Pour faire simple, ce casque est équipé d’une puce Bluetooth 5.4 franchement moderne, à priori une Qualcomm S5 ou S7, prenant en charge l’AptX Adaptive, et à priori largement capable d’accueillir le standard LE Audio et d’intégrer l’AptX Lossless. Seulement voilà, pas de LE Audio, et la compatibilité avec les codecs AptX, AptX HD, et AptX Adaptive n’est valable… qu’avec un smartphone estampillé Snapdragon Sound. Peu importe que votre modèle prenne en charge ces codecs, comme cela est le cas pour notre Samsung Galaxy S25 Ultra, il faut avoir cette certification. Forcément, Bose fait pâle figure face à un Sony qui, sans codecs AptX, propose un produit davantage tourné vers l’avenir.
Fort heureusement Bose sauve les meubles, car il intègre les appairages rapides Fast Pair et Swift Pair, tout en prenant en charge le multipoint. De même, la stabilité de connexion est excellente.
Mais la grosse nouveauté ne se trouve pas dans la dimension sans-fil, mais sur la connectique filaire. En effet, le port USB-C peut à présent servir d’interface audio sans perte. Un gros plus pour qui, par exemple, utilise souvent son PC pour l’écoute au casque.
Isolation : un champion face à son plafond de verre
Champion de la réduction de bruit active, avec actuellement Sony et Apple, Bose ne fait (comme les autres marques) plus de gros progrès ces dernières années, la technologie ayant atteint une sorte de plafond de verre. La prochaine étape passera, sans doute, par une annulation active de la voix par IA, seule méthode probable pour vraiment annihiler ce type de bruit complexe.
En attendant, le Bose QuietComfort Ultra Headphones (Gen 2) fait, sans conteste ,partie des meilleurs produits du marché. L’isolation active démarre fort, et se maintient efficacement jusqu’aux haut-médiums. Le dernier Sony WH-1000Xm6 nous parait légèrement supérieur dans les basses fréquences, mais le Bose parait un peu plus efficace sur certains sons médiums. Son isolation passive, un peu plus douce que celle du Sony, reste très efficace en pratique. Malgré toutes ses qualités, ce casque est encore légèrement sensible aux variations brusques de pression. La fermeture des portes dans le métro génère toujours une saturation, ce qui ne devrait plus être le cas sur un produit aussi haut de gamme.
Le retour sonore est lui-aussi franchement efficace, car très équilibré jusqu’au début des aigus, puis suffisamment précis au-delà. Malgré une atténuation des hautes fréquences, le rendu général est naturel, avec une sensation de scène sonore cohérente.
Enfin, difficile de ne pas évoquer le kit mains-libres, autre spécialité de Bose. Cette seconde génération du QuietComfort Ultra Headphones se paye le luxe de faire un peu mieux que la première, grâce à une captation légèrement plus naturelle. Il manque sans doute un peu de précision dans les aigus, les voix étant légèrement sifflantes avec les consonnes en s ou f, mais les timbres sont respectés.
Surtout, la gestion des bruits de fond est presque parfaite. Les nuisances sont très bien atténuées, sans que cela soit synonyme de dégradation de la voix.
Autonomie : très bon, mais pourrait mieux faire
Annoncée à 30 h avec ANC, l’autonomie du Bose QC Ultra est plus que correcte sur le papier, bien que certains constructeurs aillent beaucoup plus loin. Difficile de ne pas évoquer Sennheiser ou Marshall, qui parviennent à dépasser les 60 h, voire 80 h.
En pratique, avec son isolation active, l’appareil a tenu pas moins de 33 h, ce qui est mieux qu'espéré, et surtout aussi bon que ce que propose le Sony WH-1000Xm6.
Un son puissant, riche, et encore un peu plus équilibré
Légèrement typée, la sonorité des précédents Bose jouissait pourtant d’un certain équilibre général, en tous cas pas d’un véritable excès. Les basses étaient en avant mais pas de type bass-boost, et les aigus légèrement piquants bien que pas déraisonnables. Ici, Bose ne révolutionne pas sa formule, mais l’affine suffisamment pour passer un petit cap.
À l’écoute, le son reste puissant, toujours accentué dans les basses mais avec encore un peu plus de parcimonie, et un peu plus de linéarité dans les aigus. Ce second registre possède toujours une dominante claire, mais le côté piquant a presque totalement disparu. Le WH-1000Xm6 possède un côté plus charnu, peut-être plus passe-partout, mais le Bose nous semble plus naturel, plus équilibré, ce qui lui permet de déployer une scène sonore légèrement plus profonde.
S’il manque sans doute un petit zeste de technicité, l’appareil affiche une personnalité polyvalente, qui se marie bien avec la majorité des styles, même agressifs, sans trop déborder. Le niveau de détails est très élevé, seule la séparation des instruments pourrait être encore plus marquée.
Les basses sont précises et amples mais jamais envahissantes, elles parviennent à déployer un bon éventail de nuances. Les médiums sont irréprochables car parfaitement équilibrés, et les aigus, toujours marqués par quelques oscillations, n’ont que de minces imprécisions.
Clairement, Bose propose une alternative de plus en plus crédible face à Sony, qui cette année a également rehaussé le niveau avec sa dernière création. Le casque de Sony affiche des avantages évidents, mais difficile de le trouver objectivement supérieur. La signature sonore du Bose nous paraît plus « intelligente », quand celle du Sony s’adresse à une cible désirant un côté un peu plus puissant.
Malheureusement, le mode 3D (ou immersif) reste assez anecdotique. Celui-ci se contente de projeter la scène sonore vers l’avant, en générant au passage quelques effets de réverbérations. Ludique dans certaines situations, mais tout sauf indispensable.
Bose QuietComfort Ultra Headphone Gen2 : l’avis de Clubic
Très proche de son prédécesseur, le casque QC Ultra Headphone (gen2) de Bose distille plusieurs nouveautés, et surtout des améliorations fort bienvenues. Malgré quelques limitations frustrantes, comme une partie Bluetooth tronquée, l’appareil coche toutes les cases d’un excellent casque nomade à réduction de bruit.
Incroyablement confortable, très isolant, clés en main, et doté d’un très bon kit mains-libres, l’appareil affiche en outre une endurance plus que correcte.
Mais ce casque Bluetooth est également très convaincant d’un point de vue sonore, sa signature encore plus précise que sur la génération précédente, ainsi que sa bonne base technique, en font un produit différent d’un Sony WH-1000Xm6, mais presque aussi recommandable.
- Son puissant.
- Bon équilibre tonal
- Isolation active au sommet
- Confort au-dessus du lot
- Kit mains-libres excellent
- Encore quelques oscillations dans les aigus
- Bluetooth limité (pas de LE Audio, AptX réservé aux appareils Snapdragon Sound)
- Un peu lent à l'allumage
- Quelques saturations lors des changements de pression
Fiche technique Bose QuietComfort Ultra Headphones (Gen 2)
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Poids
|252g
|Sans-Fil
|Oui
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Oui
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Poids
|252g
|Sans-Fil
|Oui
|True Wireless
|Non
|Bluetooth
|Oui
|Version bluetooth
|5.4
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm
|Distance transmission
|9m
|Autonomie
|30h
|Temps de charge
|3h
|Connectique de charge
|USB Type C
|Codecs Bluetooth
|AAC, AptX Adaptative, SBC, AptX, AptX HD
|High-Res audio
|Non
|Réduction de bruit active
|Oui