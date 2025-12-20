Ce côté clés en main est toutefois rassurant, puisque Bose met parfaitement en avant les réglages les plus classiques, sans s’éparpiller. Il est assez facile de créer et modifier des scénarios d’écoute, afin (par exemple) de passer d’une isolation active max à un retour sonore avec son 3D. L’association avec le QuietComfort Ultra Headphones (Gen 2) réserve néanmoins une petite nouveauté, à savoir la désactivation de cette réduction/retour sonore. Ce mode permet de désactiver les microphones, par conséquent de gagner en autonomie et de ne plus subir les désagréments d’un changement de pression (par exemple lors d’une fermeture de porte, générant une sorte de saturation).