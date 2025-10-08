Dernier-né des casques Bluetooth Sennheiser, le HDB 630 est un produit un peu à part. Ce modèle se présente en effet comme une sorte de version améliorée et plus polyvalente du Momentum 4 Wireless, tout en affichant une filiation avec le casque filaire de studio HD 630VB.
Casque nomade à réduction de bruit active, il se démarque par la prise en charge du codec sans pertes AptX Lossless. Il s’accompagne également d’un émetteur USB-C dédié, offrant un lien basse-latence.
Même gueule, mais plus lourd
En apparence, le Sennheiser HDB 630 est très proche du Momentum 4, avec un design assez passe-partout, ici légèrement perturbé par la présence de branches grises et non noires. Il conserve sa structure non-pliable et ses coques rabattables à plat, ainsi que ses coussinets de type circum-auriculaire.
Notons tout de même que nous n’avons pas affaire à un véritable clone, puisque cette création est 20 g plus lourde (311 g), ce qui n’est pas négligeable.
Un peu plus premium sur le principe, le Sennheiser HDB 630 est livrée avec une housse de transport revisitée, particulièrement épaisse et rigide.
Mais une partie sonore retravaillée
Techniquement parlant, Sennheiser ne donne pas d’immenses indices sur son petit nouveau. La réduction de bruit active est probablement dérivée de celle du Momentum 4, de même que l’architecture sonore, portée par des haut-parleurs maison de 42 mm. Enfin, l’autonomie est équivalente, car annoncée à 60 h avec ANC.
En revanche, la partie Bluetooth passe un cap, puisque la puce 5.2 équipant le HDB 630 est compatible AptX Lossless, l’unique codec Bluetooth sans perte actuellement. Plus encore, le casque est livré avec un dongle USB-C, le Sennheiser BTD 700 (déjà vendu séparément pour 50 euros), lequel prend en charge l’AptX Lossless, tout en proposant une latence nettement réduite (absence de contraintes liées à un OS). Sennheiser est un peu plus évasif sur une éventuelle prise en charge du standard LE Audio du côté du casque (l’émetteur étant compatible, y compris Auracast).
Autre avantage, le port USB-C peut servir d’interface audio, elle-aussi sans perte (24 bits/96 kHz), et Sennheiser conserve une entrée analogique en jack 2,5 mm.
Pour aller encore plus loin, le Sennheiser HDB 630 peut fonctionner de concert avec l’application Smart Connect +, qui intègre pour l’occasion un égaliseur paramétrique à 5 bandes, afin de personnaliser au maximum la signature sonore. Sur ce dernier point, Sennheiser semble mettre l’accent sur un réglage de base très équilibré, moins basseux que le Momentum 4.
Mise à jour d’un modèle vieillissant (2022), ou produit audiophile nomade vraiment à part ? Le Sennheiser HDB 630 sera disponible prochainement, au tarif élevé de 499 euros.