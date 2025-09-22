Comme chaque année ou presque, Huawei accueille la nouvelle version de ses écouteurs abordables à réduction de bruit Freebuds i. Logiquement nommés Freebuds 7i, cette itération 2025 ne vient à priori pas bousculer les habitudes, ni marcher sur les plates-bandes des Freebuds Pro 4, mais propose une belle évolution dans la continuité.
Réduction de bruit optimisée, compacité, mode Audio Spatial, micro avec conduction osseuse, les Freebuds 7i ne réinventent pas la roue, mais se modernisent.
Un design presque identique, mais de la rondeur
Très proches des Freebuds 6i, eux-mêmes proches des Freebuds 5i, les petits nouveaux restent des true wireless de type semi-intra, avec une disposition à tige, tige arrondie à son extrémité. Légers (5,4 g) et résistants (certification IP54), ils sont livrés avec 4 tailles d’embouts en silicone. Sans surprise, les Freebuds 7i affichent une canule extrêmement courte, ce qui devrait être synonyme d’excellent confort (architecture peu intrusive).
Nous assistons tout de même à des évolutions esthétiques majoritairement sur le boîtier. Plus rond et d’une certaine façon plus élégant, il se démarque des anciennes créations elliptiques. Seul petit défaut, l’absence de charge par induction.
Améliorations techniques
Sans révolutionner sa formule, Huawei n’a visiblement pas chômé. Le constructeur intègre, pour commencer, la nouvelle génération de son système de réduction de bruit active : Intelligent Dynamic ANC 4.0. La promesse ? Une réduction de bruit de 28 dB sur toute la bande de fréquences, mais surtout un côté plus réactif, générant moins de latence.
Dans la même veine, la qualité en appel devrait être sensiblement optimisée, grâce à l’utilisation, en plus des trois microphones classiques (par côté) d’un transducteur à conduction osseuse, afin de mieux isoler la voix. Huawei promet une réduction des bruits extérieurs jusqu’à 90 dB.
La connectivité, ainsi que la partie sonore, ne semblent de leurs côtés par spécialement évoluer. D’un côté nous avons droit à une puce Bluetooth 5.4 compatible Multipoint, et prenant charge les codecs SBC/AAC, LDAC et L2HC. Mais pas le LE Audio (sauf surprise). De l’autre, l’architecture audio s’appuie sur un transducteur dynamique de 11 mm avec quadruple aimants. Toutefois, les Huwei Freebuds 7i profitent (enfin) d’un mode Audio Spatial, qui plus est avec suivi des mouvements de la tête.
Enfin, l’autonomie est inchangée par rapport aux Freebuds 6i : 5 h avec ANC, 8 h sans ANC, jusqu’à 35 h en comptant le boîtier.
Disponibles au tarif de 99,99 euros, les Huawei Freebuds 7i se déclinent dans 3 coloris : noir, blanc, et une nouvelle déclinaison rose morandi.