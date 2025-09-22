La connectivité, ainsi que la partie sonore, ne semblent de leurs côtés par spécialement évoluer. D’un côté nous avons droit à une puce Bluetooth 5.4 compatible Multipoint, et prenant charge les codecs SBC/AAC, LDAC et L2HC. Mais pas le LE Audio (sauf surprise). De l’autre, l’architecture audio s’appuie sur un transducteur dynamique de 11 mm avec quadruple aimants. Toutefois, les Huwei Freebuds 7i profitent (enfin) d’un mode Audio Spatial, qui plus est avec suivi des mouvements de la tête.