À l'instar d'autres acteurs du marché audio, Huawei se lance à son tour dans la cour des écouteurs dotés d'un « crochet d'oreille ».

Cette conception garantit à la fois confort et stabilité, avec des écouteurs qui restent bien en place, même lors des activités physiques les plus intenses, grâce à « un support optimal en triangle à 140 degrés et à une gestion de l'équilibre et de la gravité ».