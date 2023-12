Piercing ou écouteurs ? Nous avons essayé les étonnants Huawei FreeClip

Huawei a par ailleurs veillé à ce que les deux écouteurs soient identiques et dotés d’un système de reconnaissance gauche-droite automatique. En clair, inutile de vérifier quel écouteur va dans quelle oreille, les placer dans un sens ou dans l’autre fonctionne parfaitement. Les FreeClip sont donc très faciles à positionner : pas d’erreur possible. Et en matière de maintien, rien à dire, les nouveaux écouteurs de Huawei tiennent parfaitement en place… même lorsqu’on secoue la tête dans tous les sens.

Le constructeur chinois évoque d’ailleurs une protection IP54 contre l’eau, la poussière et surtout la sueur. Comprenez par là qu’il sera tout à fait possible d’utiliser les FreeClip à la salle de sport ou pour faire un jogging sans craindre de les faire tomber ou de les abîmer. On reste par contre plus dubitatif sur les contrôles. Tout est censé répondre à des tapotements sur l’écouteur en lui-même, ou sur la peau à proximité de l’oreille (haut de la mâchoire notamment), mais nous avons constaté que les contrôles ne fonctionnent en réalité du premier coup qu’en tapotant directement sur l’écouteur.