Huawei annonce son MateBook D16 2024 : un PC portable premium moins cher que vous le pensez

Le même en plus puissant… ou en plus abordable. Avec son MateBook D16 2024, Huawei ne cherche pas à se perfectionner, mais plutôt à réitérer. L'appareil conserve donc le même châssis en aluminium de son prédécesseur, le même design (mais avec un port USB-C en moins), le même clavier (à quelques raccourcis près), le même trackpad et le même écran… mais en adoptant cette fois les puces Raptor Lake d'Intel (13e génération).

Par rapport à la version 2022, cette nouvelle mouture a aussi l'avantage de pouvoir être configurée avec des Intel Core i5 d'ancienne génération pour aller chercher un prix très attractif. En France, le MateBook D16 2024 verra ainsi son prix s'étirer entre 799,99 euros (en version Core i5-12450H, 8 Go de RAM et 512 Go de SSD) et 1399,99 euros (pour la version Core i9-13900H, 16 Go de RAM et 1 To de SSD). De quoi attirer l'attention d'un large panel d'utilisateurs potentiels, même s'il faudra attendre le début d'année 2024 pour s'offrir les services des modèles i9.