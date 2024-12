Les FreeClip arborent un design en forme de C qui assure non seulement un excellent maintien, même lors de mouvements intenses, mais aussi un confort absolu. Ajoutez à cela un poids plume de seulement 5,6 grammes par écouteurs, et vous les oubliez une fois en place — un atout indéniable en cas d’écoute prolongée. Quant à la certification IP54, elle assure une protection face aux éclaboussures, à la poussière et à l’eau. Autrement dit, ils résisteront aussi bien à une petite averse qu’à une séance de sport intense.

Côté style, il y en a pour tous les goûts, avec trois coloris : violet, noir et beige. À cela s’ajoute une toute nouvelle teinte Or rose, particulièrement réussie.