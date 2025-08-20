Les Pixel Buds 2a apportent enfin la réduction de bruit active aux écouteurs abordables de Google. Un changement majeur, complété par un design plus polyvalent et une meilleure autonomie.
En 2021, Google avait lancé les Pixel Buds A, des écouteurs sans-fil vendus sous la barre des 100 euros. Compacts et bien intégrés à Android, ils séduisaient par leur confort et leur ergonomie simple, mais montraient des limites en autonomie et en isolation sonore comme le montrait notre test à l'époque. Depuis, aucune mise à jour n’était venue modifier la formule. Avec les Pixel Buds 2a, Google entend moderniser sa gamme d’entrée de gamme en intégrant des technologies plus avancées, inspirées de ses modèles Pro, tout en conservant un prix attractif.
- Google introduit la réduction de bruit active Silent Seal 1.5 et un mode Transparence sur les Pixel Buds 2a, améliorant l’usage en environnement bruyant.
- Les Buds 2a embarquent la puce Tensor A1, haut-parleur 11 mm, égaliseur cinq bandes et audio spatial, avec jusqu’à 7h d’autonomie ANC activée.
- Design plus compact, nouveau stabilisateur rotatif, IP54, intégration Android complète (Fast Pair, Gemini Live, multipoint, Localiser).
La réduction de bruit enfin disponible sur la gamme d'écouteurs à petit prix de Google
C’est la grande nouveauté des Pixel Buds 2a : l’arrivée de la réduction de bruit active Silent Seal 1.5, accompagnée d’un mode Transparence ￼. Une avancée majeure, alors que les Buds A se contentaient d’une isolation passive très limitée, rendant leur usage compliqué dans les environnements bruyants comme les transports en commun.
Google associe cette nouveauté à un haut-parleur dynamique de 11 mm et à la puce Tensor A1, la même qui équipe les Google Buds 2 Pro et qui traite le son en temps réel pour un rendu plus riche et détaillé. L’égaliseur cinq bandes permet d’ajuster basses et aigus selon ses préférences, et l’audio spatial stéréo vient compléter les fonctions audio ￼. L’autonomie suit le mouvement : jusqu’à 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et 20 heures avec le boîtier, une nette progression par rapport aux 5 heures offertes par les Buds A lors de leur sortie.
Gemini fait son entrée pour vous glisser l'IA au creux de l'oreille
￼Inspirés des Buds Pro 2, les Google Pixel Buds 2a adoptent un nouveau stabilisateur rotatif qui permet de renforcer le maintien lors d’une séance de sport ou d’optimiser le confort pour une écoute prolongée. Ils gagnent aussi en résistance avec une certification IP54, supérieure à l’IPX4 des Buds A.
Le confort, déjà salué sur la première génération, est encore amélioré grâce à quatre tailles d’embouts fournies et une conception issue de l’analyse de millions de scans d’oreilles. Google met également en avant des filtres anti-vent et un traitement vocal par IA, qui améliorent la qualité des appels, un point faible des Buds A en environnement bruyant.
Un nouveau design pour les Pixel Buds 2a © Google
Côté logiciel, les Pixel Buds 2a profitent d’une intégration poussée à Android. Grâce à Google Fast Pair, l’appairage est quasi instantané : une fenêtre s’affiche dès l’ouverture du boîtier pour connecter les écouteurs et afficher le niveau de batterie. Les commandes tactiles permettent de contrôler la lecture et la réduction de bruit directement depuis les oreillettes. Autre nouveauté importante, la compatibilité avec Gemini Live : il devient possible de demander un itinéraire, de consulter ses e-mails ou de gérer un agenda simplement par la voix, sans sortir son smartphone. Enfin, la connexion multipoint et la fonction Localiser complètent l’ensemble, deux options qui n’existaient pas sur la première génération.
Enfin, si les Pixel Buds 2a incarnent une vraie modernisation de la gamme abordable, Google prépare également une mise à jour pour les Pixel Buds Pro 2. Celle-ci apportera une intégration renforcée de Gemini, une amélioration sonore par logiciel, ainsi qu’un nouveau coloris Quartz Gris pensé pour accompagner les Pixel 10.
Prix et disponibilité
Les Google Pixel Buds 2a seront disponibles dès le 9 octobre prochain à un prix de 149 €. Deux coloris Iris (Violet) et Haze (Noir) sont proposés au lancement.