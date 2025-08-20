C’est la grande nouveauté des Pixel Buds 2a : l’arrivée de la réduction de bruit active Silent Seal 1.5, accompagnée d’un mode Transparence ￼. Une avancée majeure, alors que les Buds A se contentaient d’une isolation passive très limitée, rendant leur usage compliqué dans les environnements bruyants comme les transports en commun.

Google associe cette nouveauté à un haut-parleur dynamique de 11 mm et à la puce Tensor A1, la même qui équipe les Google Buds 2 Pro et qui traite le son en temps réel pour un rendu plus riche et détaillé. L’égaliseur cinq bandes permet d’ajuster basses et aigus selon ses préférences, et l’audio spatial stéréo vient compléter les fonctions audio ￼. L’autonomie suit le mouvement : jusqu’à 7 heures d’écoute avec la réduction de bruit active et 20 heures avec le boîtier, une nette progression par rapport aux 5 heures offertes par les Buds A lors de leur sortie.