Les commandes exploitent de leur côté une partie des principes introduits avec le très bon Headphone (1) de Nothing, à savoir un ensemble boutons et de molettes cliquables. La marque évoque ainsi un Energy Slider capable d’ajuster en direct le niveau de basses et d’aigus, une molette multifonction (navigation et volume), ainsi qu’un bouton d’action, capable par exemple de faire appel à l’IA de Nothing.