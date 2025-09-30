Marque fille de Nothing, CMF pousse encore plus loin le concept de rapport qualité-prix. Déjà teasé depuis quelques semaines, son premier casque audio, le Headphone Pro, est enfin officiel. Au programme : design atypique, autonomie de 100 h, et promesses de grandes performances. Un futur roi des modèles Bluetooth à moins de 100 euros ?
De type circum-auriculaire, ce casque affiche un côté très minimaliste et partiellement personnalisable. Il intègre évidemment une puce Bluetooth et un système de réduction de bruit active, mais également de l’Audio Spatial.
Simple mais pas simpliste
Assez stylisé, le design du CMF Headphone Pro brille par une certaine simplicité. Pas de formes alambiquées, l’appareil affiche des coques totalement rondes, et un arceau de forme tubulaire (assez étroit donc), le tout pour 283 g. L’un des petits plus vient des coussinets, détachables, mais surtout présents dans différents coloris. Il sera ainsi possible de les acheter séparément, afin de modifier le style du casque.
Côté Bluetooth, l’appareil est équipé d’une puce assez classique, puisque visiblement non-compatible LE Audio. Celle-ci se démarque tout de même par la présence du LDAC (certification HI-Res donc), ainsi que des appairages rapides Fast Pair et Swift Pair. Il faut également relever la présence d’une entrée jack 3,5 mm, pour une connexion filaire.
Les fonctions d’un grand
Puisque plongé dans l’univers Nothing, le CMF Headphone Pro est compatible avec l’application dédiée Nothing X, afin d’améliorer l’expérience, notamment à travers ses égaliseurs. Cette application permettra, entre-autres, de procéder à un petit test auditif afin de créer un profil personnalisé.
Les commandes exploitent de leur côté une partie des principes introduits avec le très bon Headphone (1) de Nothing, à savoir un ensemble boutons et de molettes cliquables. La marque évoque ainsi un Energy Slider capable d’ajuster en direct le niveau de basses et d’aigus, une molette multifonction (navigation et volume), ainsi qu’un bouton d’action, capable par exemple de faire appel à l’IA de Nothing.
La partie sonore repose quant à elle sur un transducteur de 40 mm, avec membrane PEN + PU (polymère donc). Le constructeur annonce une réponse en fréquence de 20 Hz – 20 kHz, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Chose assez rare sur un produit abordable, le CMF Headphone Pro bénéficie du traitement Spatial Audio, afin de simuler un environnement sonore 3D.
Enfin, et cela constitue un argument massue, le casque est capable de fonctionner pendant 100 h sans ANC et 50 h avec. Cette performance le rapproche directement des champions du genre, tels que le Marshall Monitor III ANC.
Disponible dès maintenant en trois coloris sur le site Nothing, le CMF Headphone Pro est au tarif attractif de 99,00 euros.