Avec sa gamme d’écouteurs Ear, ainsi que son récent casque Headphone (1), Nothing a su créer des produits affichant d’excellents rapports performances-prix, moins chers que la concurrence premium tout en étant proches en matière de performances. Avec les nouveaux Ear (3), Nothing monte en gamme, et s’attaque à une tranche de prix supérieure.
Meilleure qualité de construction, nouveaux transducteurs, ANC retravaillé, microphones plus performants et innovants, les Nothing Ear (3) ont tout pour plaire.
Design familier, mais plus premium
Les Ear (3) ne renversent pas les codes Nothing, puisqu’ils reprennent les grandes lignes du design des précédents Ear. Ces true wireless à tige arrondie misent sur un corps transparent, laissant apparaître une partie des circuits. De type semi-intra (canule courte), ils profitent de quatre tailles d’embouts en silicone. Pas de nouveauté concernant les commandes, déclenchées par pincements de la tige.
La différence la plus marquante est à chercher au niveau du boîtier de charge, qui s’il conserve sa forme plate et carrée, ainsi que son capot transparent, comprend une base en aluminium anodisé très premium. La boite, comme les écouteurs, profitent d’une certification IP54 (résistance à la poussière et aux projections d’eau).
Plus de technologie
Annoncés comme haut de gamme que les Nothing Ear, les Ear (3) montent fatalement le niveau sur tous les points. Premièrement, la partie sonore, qui s’appuie sur un large transducteur de 12 mm à dôme PMI (polyméthacrylimide), ce qui selon Nothing reproduit jusqu’à 6dB de plus dans les basses, et 4 dB de plus dans les aigus. Cette architecture est accompagnée d’un certain degré de personnalisation, via l’application dédiée Nothing X. Le constructeur offre notamment accès à un égaliseur paramétrique 8 bandes, ainsi que d’autres options sonores et ergonomiques : égaliseur graphique trois bandes, renforcement des basses, mode faible latence, personnalisation des commandes, etc.
Toujours liée à la partie sonore, la puce Bluetooth 5.4 intégrée est compatible avec l’appairage rapide Google Fast Pair, le multipoint, ainsi qu’avec les codecs SBC/AAC et LDAC. Malheureusement, nous n’avons aucun détail sur une éventuelle prise en charge de la norme LE Audio.
Si la réduction de bruit active profite d’une amélioration, c’est visiblement sur la qualité en appel que Nothing concentre ses efforts. Chaque écouteur comprend trois microphones mems, et un transducteur à conduction osseuse, capable de davantage isoler la voix. Surtout, les Ear (3) conservent une botte secrète : leur boîtier.
Celui-ci intègre en effet deux microphones (pour une formation de faisceau), et un bouton de déclenchement, regroupés dans une technologie appelée Super Mic. Il suffit alors de placer cet élément près de la bouche, afin de profiter d’une bien meilleure qualité de captation, notamment en milieu bruyant. Bien sûr, un tel usage reste atypique, mais ne manque clairement pas d’intérêt.
Les Nothing Ear (3) seront disponibles à la vente à partir du 8 octobre, au tarif de 179 euros. Deux coloris seront proposés : gris, et noir.