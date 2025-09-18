Annoncés comme haut de gamme que les Nothing Ear, les Ear (3) montent fatalement le niveau sur tous les points. Premièrement, la partie sonore, qui s’appuie sur un large transducteur de 12 mm à dôme PMI (polyméthacrylimide), ce qui selon Nothing reproduit jusqu’à 6dB de plus dans les basses, et 4 dB de plus dans les aigus. Cette architecture est accompagnée d’un certain degré de personnalisation, via l’application dédiée Nothing X. Le constructeur offre notamment accès à un égaliseur paramétrique 8 bandes, ainsi que d’autres options sonores et ergonomiques : égaliseur graphique trois bandes, renforcement des basses, mode faible latence, personnalisation des commandes, etc.