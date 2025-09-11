La traduction en temps réel

Les Pro 3 inaugurent Live Translation : votre iPhone (compatible Apple Intelligence, bien sûr) traduit en temps réel ce que dit votre interlocuteur et renvoie la traduction dans vos oreilles. Les langues disponibles au lancement sont l'anglais, le français, l'allemand, le portugais et l'espagnol, d’autres suivront. À noter que cette fonction arrivera aussi sur AirPods Pro 2 via une mise à jour des écouteurs.

Signalons que cette fonction ne sera pas accessible en Europe au moment de la commercialisation officielle des écouteurs, le 19 septembre. Autre précision, si les deux interlocuteurs possèdent des AirPods compatibles, la traduction s'effectuerait alors directement d'écouteurs à écouteurs sans avoir à sortir le téléphone de la poche. La réduction de bruit se chargerait même d'atténuer la voix de votre interlocuteur pendant que vous écoutez la traduction.