D’apparence, toutes les paires d’AirPods se ressemblent. Alors, que gagnent vraiment les AirPods Pro 3 face aux Pro 2 ? Voici l’essentiel pour décider de passer (ou pas) à cette nouvelle génération d'écouteurs. Des modèles qui, rappelons-le, seront disponibles à la vente dès le 19 septembre prochain.
Un confort d’écoute amélioré
La réduction de bruit (ANC) des AirPods Pro 3 est annoncée comme deux fois plus efficace que sur les Pro 2. De même, cinq tailles d’embouts silicone + mousse (nouveauté) sont proposées dans la boîte des Pro 3 pour une meilleure isolation passive. Pour rappel, les Pro 2 n’étaient livrés qu’avec quatre embouts (pas de XXS). Niveau robustesse, Apple fait passer ses AirPods Pro de l’IP54 à l’IP57, ce qui confère à ces écouteurs une meilleure résistance aux éclaboussures et à la poussière (appréciable si vous êtes un fondu de sport et d'activités physiques en plein air). De plus, signalons que le corps des Pro 3 est un peu plus fin que les Pro 2, ce qui les rendrait légèrement plus agréables à porter au quotidien malgré un poids en infime hausse (+0,25 grammes).
Sous le capot, rien de bien nouveau
Pas de changement sur le SoC audio : on retrouve la puce Apple H2 et, à mon grand étonnement, le Bluetooth reste en 5.3. La puce Ultra-Wideband (UWB) du boîtier passe en U2, pour une localisation plus précise des écouteurs en cas d’oubli et une gestion d’énergie du boîtier mieux optimisée.
La traduction en temps réel
Les Pro 3 inaugurent Live Translation : votre iPhone (compatible Apple Intelligence, bien sûr) traduit en temps réel ce que dit votre interlocuteur et renvoie la traduction dans vos oreilles. Les langues disponibles au lancement sont l'anglais, le français, l'allemand, le portugais et l'espagnol, d’autres suivront. À noter que cette fonction arrivera aussi sur AirPods Pro 2 via une mise à jour des écouteurs.
Signalons que cette fonction ne sera pas accessible en Europe au moment de la commercialisation officielle des écouteurs, le 19 septembre. Autre précision, si les deux interlocuteurs possèdent des AirPods compatibles, la traduction s'effectuerait alors directement d'écouteurs à écouteurs sans avoir à sortir le téléphone de la poche. La réduction de bruit se chargerait même d'atténuer la voix de votre interlocuteur pendant que vous écoutez la traduction.
Les fonctions de santé
Véritable nouveauté matérielle en faveur des AirPods Pro 3, ces nouveaux écouteurs embarquent un capteur de fréquence cardiaque pour suivre votre pouls pendant l’effort, avec notamment une remontée des calories brûlées et l'envoi des données aux applis Forme/Fitness+. C’est la première fois qu’Apple intègre un suivi cardio dans ses AirPods. S’ajoute à cela un capteur de température corporelle pour monitorer quelques indicateurs simples au quotidien.
L'autonomie qui s'améliore, mais…
Les chiffres officiels annoncent jusqu'à 8h d’écoute avec la réduction de bruit active (ANC), et jusqu’à 10h en mode Transparence avec la fonction "appareil auditif" ; 24h via le boîtier de charge. Les Pro 2 sont quant à eux limités à 6h d'écoute musicale avec l'ANC activée, mais atteignent les 30h avec leur boîtier de charge. Donc, avantage pour les AirPods Pro 3 côté autonomie des écouteurs, mais si on prend en compte l’autonomie cumulée avec le boîtier de charge, ce sont les Pro 2 qui remportent le match. À vous de choisir entre des écouteurs avec plus de batterie ou un boîtier qui permet de gratter quelques heures de plus d'utilisation.
Le prix, la dispo… et un petit détail à signaler
Les AirPods Pro 3 sont disponibles en précommande à 249€, et en linéaires dès le 19 septembre. Signalons au passage qu'Apple ne fournit plus de câble USB-C dans la boîte du produit. À ce propos, le boîtier, légèrement plus grand mais plus léger, intègre une encoche pour dragonne. Une différence de plus à signaler dans le grand jeu des 7 différences entre les Airpods Pro 2 et Pro 3.
|AirPods Pro 3
|AirPods Pro 2
|Réduction de bruit active (ANC)
|Jusqu’à 2× plus efficace (vs Pro 2)
|Oui
|Connexion
|Bluetooth 5.3
|Bluetooth 5.3
|Composants
|Apple H2 / U2
|Apple H2 / U1
|Embouts
|5 tailles (XXS→L), maintien accru via silicone+mousse
|4 tailles (XS→L), silicone
|Poids d’un écouteur
|5,55 grammes
|5,3 grammes
|Dimensions du boîtier
|4,7 × 6,2 × 2,2 cm
|4,5 × 6,1 × 2,2 cm
|Poids boîtier
|43,99 grammes
|50,8 grammes
|Étanchéité
|IP57 (poussière/sueur/eau)
|IP54
|Traduction
|Live Translation (Apple Intelligence), fonction pas disponible en Europe lors du lancement
|Prévue, via mise à jour (iPhone compatible Apple Intelligence)
|Santé
|Cardio + calories dans Fitness + température
|—
|Autonomie écoute
|8h (ANC) / 10h (Transparence + appareil auditif)
|6h (ANC)
|Autonomie totale
|24h avec boîtier
|30h avec boîtier
|Prix lancement
|249€
|279€ à la sortie (souvent en promo, cf. tableau ci-dessous)
Et face aux AirPods 4 ?
Comparés aux AirPods 4, les Pro 3 visent un peu plus haut. Les AirPods 4 existent en deux versions dont une sans ANC vendu à 149€, mais que nous ne pouvons pas comparer aux nouveaux Pro 3. Prenons la version des AirPods 4 avec réduction de bruit (199€), elle intègre aussi le mode transparence, la détection des conversations, l'isolement de la voix, le volume personnalisé, l'égalisation adaptative, l'audio spatial avec suivi dynamique, les transducteurs conçus par Apple et trois microphones par écouteur. Les Pro 3 vont un peu plus loin avec leur ANC améliorée, l'amplification auditive (+ la possibilité d'effectuer un test/bilan d’audition), le suivi du cardio et de la température corporelle, la protection IP57 (vs IP54), cinq tailles d’embouts (vs aucun embout pour les AirPods 4) et une bien meilleure endurance en fonctionnement.
Bref, nous vous conseillons les AirPods Pro 3 si vous privilégiez le silence, le confort de réels intra-auriculaires, votre santé, les activités physiques et les nouvelles fonctions IA à venir en France comme la traduction instantanée.