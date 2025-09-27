La marque britannique Nothing a conclu un partenariat stratégique avec le groupe indien Optiemus, et compte bien développer la marque CMF dans le monde entier, en créant au passage pas moins de 1 800 emplois dans le pays.
Fondée par Carl Pei, la marque londonienne Nothing propose aujourd'hui un large éventail de produits tech, avec des smartphones au design singulier, mais aussi des écouteurs sans fil, dont les récents Ear (3). Pour élargir son public, la marque a lancé CMF, une filiale « low cost » destinée à proposer des produits plus accessibles, tout en conservant l’ADN innovant qui contribue largement à sa réputation.
CMF bientôt « première marque technologique indienne grand public mondiale »
La marque britannique annonce aujourd’hui que CMF poursuivra son développement en s’implantant en Inde, un marché stratégique pour le secteur high-tech et pour Nothing en particulier.
Le groupe y revendique déjà près de 2% de parts de marché, contre moins de 1% à l’échelle mondiale, et entrevoit un potentiel considérable dans un pays qui compte plus de 1,5 milliard d’habitants.
Carl Pei, fondateur de la marque Nothing, annonce : « Nous avons discuté de notre parcours avec Nothing et de notre projet de créer CMF, une filiale basée en Inde, pour en faire la première marque technologique grand public véritablement mondiale du pays ».
La marque CMF s'installe durablement en Inde
Concrètement, Nothing s'est associé au groupe local Optiemus, et cette implantation prendra la forme d’une coentreprise destinée à renforcer les capacités de production locales.
Nothing prévoit d’y investir plus de 100 millions de dollars sur trois ans, avec à la clé la création d’environ 1 800 emplois, un signal fort de ses ambitions à long terme. L'Inde constituera ainsi le nouveau siège de CMF pour la recherche, le développement et la production.
Du côté de CMF, après avoir commercialisé des smartphones, des écouteurs sans-fil et des montres connectées, on se prépare à lancer (le 29 septembre) un tout nouveau produit, à savoir un casque audio Headphone Pro. Ce dernier constituera la variante abordable du Headphone (1) signé Nothing, et lancé cet été.
Depuis plusieurs années maintenant, Nothing cultive une image à part dans l’univers de la tech grâce à des produits (et un système d’exploitation) épurés, parfois qualifié de minimalistes.
Fidèle à cette volonté de se démarquer de ses concurrents, la jeune marque prépare désormais un nouveau projet à venir en 2026, et cette fois, elle mise sur la technologie phare du moment : l’intelligence artificielle.
