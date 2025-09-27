La marque britannique annonce aujourd’hui que CMF poursuivra son développement en s’implantant en Inde, un marché stratégique pour le secteur high-tech et pour Nothing en particulier.

Le groupe y revendique déjà près de 2% de parts de marché, contre moins de 1% à l’échelle mondiale, et entrevoit un potentiel considérable dans un pays qui compte plus de 1,5 milliard d’habitants.