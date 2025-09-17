Les géants de smartphones n'ont pas voulu rater l'énorme mode de l'intelligence artificielle ces dernières années, et tentent en conséquence de multiplier les nouvelles fonctionnalités IA dans leurs appareils. Mais cette approche pourrait vite apparaître comme obsolète quand on sait quels sont les projets de Nothing.

Comme nous l'apprend The Verge, la société de Carl Pei, le constructeur travaille à un « système d'exploitation IA » qui devrait offrir au possesseur d'un appareil Nothing une « expérience hyper-personnalisée ». Ce système d'exploitation pourrait être ensuite propagé à de nombreux types d'appareils électroniques.