L'intelligence artificielle est adoptée par de nombreux constructeurs de smartphones. Le dernier en date ? Nothing.

Nothing est depuis plusieurs années une marque qui tend à se distinguer des autres avec son système d'exploitation épuré (certains diront même minimaliste). Dans cette idée d'être toujours un peu dans un autre monde que la concurrence, la marque à l'origine du Nothing Phone (3) a un nouveau projet qui devrait faire parler d'elle. Un projet basé sur la technologie du moment, à savoir l'intelligence artificielle.

Nothing travaille sur un « OS IA »

Les géants de smartphones n'ont pas voulu rater l'énorme mode de l'intelligence artificielle ces dernières années, et tentent en conséquence de multiplier les nouvelles fonctionnalités IA dans leurs appareils. Mais cette approche pourrait vite apparaître comme obsolète quand on sait quels sont les projets de Nothing.

Comme nous l'apprend The Verge, la société de Carl Pei, le constructeur travaille à un « système d'exploitation IA » qui devrait offrir au possesseur d'un appareil Nothing une « expérience hyper-personnalisée ». Ce système d'exploitation pourrait être ensuite propagé à de nombreux types d'appareils électroniques.

Le premier challenge : trouver un marché

En effet, si Nothing veut aller très vite, et déjà commercialiser un premier appareil bénéficiant de ce système d'exploitation l'an prochain, il a pour ambition de décliner ce dernier dans une large gamme de produits. Smartphones, écouteurs ou montres connectées pourront y avoir droit. Plus loin, Carl Pei a aussi évoqué les lunettes connectées, les véhicules électriques et même les robots humanoïdes comme cible de son ambition.

Reste que pour le moment, la première préoccupation de l'entreprise va être de trouver un marché pour un produit qui ne semble pour le moment pas en avoir. Et ce surtout que la concurrence est déjà là, et pas n'importe laquelle, puisque l'on sait qu'OpenAI développe aussi de son côté des produits IA en collaboration avec l'ancien designer industriel d'Apple, Jony Ive. La tâche s'annonce donc conséquente !

Source : The Verge

