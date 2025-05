Dans un entretien recueilli par Wired, l'homme affirme que la force de son entreprise Nothing réside dans la créativité. Il ajoute que "les entreprises créatives d’autrefois", comme Apple, "sont devenues très grandes et très corporate, et elles ne sont plus vraiment créatives".

L'homme prend comme exemple l'iPod. Si ce dernier combinait simplement un lecteur MP3 à un disque dur, il offrait une toute nouvelle expérience. Et tout comme ce disque, l'intelligence artificielle ne serait pour lui qu'un moyen de créer de meilleurs produits pour les utilisateurs.

Le fondateur de Nothing estime que le smartphone peut réellement sublimer les possibilités de l'intelligence artificielle, bien plus qu'une paire de lunettes. Il ajoute que l'IA permettra des interactions davantage centrées autour du système mobile plutôt qu'au travers des applications. "Je pense qu’à l’avenir, le téléphone entier n’aura plus qu’une seule application — et ce sera le système d’exploitation. Le système d’exploitation connaîtra bien son utilisateur et sera optimisé pour cette personne…", affirme-t-il, avant d'ajouter : "À l’avenir, votre téléphone vous proposera ce que vous souhaitez faire et l’exécutera automatiquement pour vous. Il sera donc agentique, automatisé et proactif."