Quelques semaines après la sortie attendue du Phone (3), Nothing poursuit donc son travail sur l'un des aspects les plus exclusifs de ses smartphones. L'Essential Space, qui d'après le patron de la marque, Carl Pei, est encore un produit en phase expérimentale, semble concentrer tous les efforts des ingénieurs de Nothing, qui ne chôment pas pour proposer de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs et utilisatrices.