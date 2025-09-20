L’impressionnant égaliseur paramétrique 8 bandes peut-il justement sauver la donne ? Très partiellement. En appliquant (ce qui n’est ici pas trop compliqué) un réglage corrigeant les basses et abaissant le plateau des aigus, nous pouvons revenir à bien plus d’équilibre, ce qui permet au transducteur de mieux exprimer sa technicité, et à la signature de devenir nettement plus polyvalente. Néanmoins, nous sentons que ledit transducteur n’est pas vraiment taillé pour cet équilibre. Le son s’améliore, mais ne passe pas un immense cap, notamment en matière d’ouverture sonore. La comparaison avec les quelques (la gamme des 180 -200 euros n’étant pas extrêmement fournis) écouteurs se trouvant actuellement dans les mêmes ordres de prix, comme les Sennheiser Momentum TW 4 ou les Huawei Freebuds Pro 4, est très cruelle pour Nothing.