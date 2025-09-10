Et pourtant, Les Apple Airpods 4 en version ANC accomplissent un véritable tour de force. Si l’atténuation dans les très basses fréquences (sous les 50 Hz) reste faible en pratique, voire presque anecdotique, la réduction de bruit est assez remarquable au-delà, cela jusqu’aux aigus. À défaut de nous couper du monde, ces écouteurs Bluetooth parviennent à sensiblement réduire le bruit environnant, ce qui est déjà miraculeux. Nous avons tout simplement affaire aux premiers écouteurs du genre affichant un ANC efficace. Bien sûr, la faible performance dans les sous-basses, ainsi que l’isolation plus faible dans les aigus, implique que certains sons, comme les bruits vraiment ronronnant ou les harmoniques de la voix, soient toujours audibles. Les Airpods 4 ANC sont impressionnants, mais ne boxent pas dans la même catégorie que les Airpods Pro 2.