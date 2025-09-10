Écouteurs qui, sans être des pionniers, ont véritablement démocratisé le concept de true wireless auprès du grand-public, les Airpods ont depuis été passablement ringardisés par les Airpods Pro, sans pourtant disparaître. Avec les Airpods 4, Apple entend conserver dans son giron les allergiques aux embouts et les sportifs, en proposant une expérience à tous points de vue équivalente à celle de son vaisseau amiral Airpods Pro 2, ANC compris.
Déclinés en deux versions, avec réduction de bruit (modèle testé) et sans réduction de bruit, les Airpods 4 affinent la formule initiée avec les Airpods 3 : forme très étudiée, architecture audio encore plus ambitieuse, et socle technologique modernisé.
- Qualité sonore pour un modèle ouvert (extension dans les basses, détails)
- Réduction de bruit active globalement efficace
- Qualité en appel
- Très confortables (pour la majorité des utilisateurs)
- Boitier compact et certifié IP54
- Pas de miracle dans les l'atténuation des très basses fréquences
- Quelques imprécisions dans les extrêmes
- Autonomie en simple charge
- Pas de contrôle de volume
- Aucune fonction avancée ni réglage hors iOS/MacOS
Toujours pas premium
On ne s’attendait pas à autre chose venant de true wireless Apple, les Airpods 4 repose sur la même philosophie 100 % plastique blanc laqué que tous les précédents écouteurs de la marque. Les avantages et défauts sont identiques : une construction relativement sérieuse avec certification IP54 (y compris pour le boîtier), mais une tendance à faire ressortir les micro-rayures.
L’ensemble bénéficie surtout d’une légère refonte esthétique par rapport à la version 3. Pas fondamentalement différents de leurs prédécesseurs, ils présentent une partie acoustique affinée, s’étirant légèrement vers l’avant tout en orientant différemment l’ouverture du haut-parleur.
Les choses sont plus remarquables encore en abordant le boîtier, puisque cette nouvelle version est toujours plus compacte (50,1 x 46,3 x 21,22 contre 54,40 x 46,4 x 21,38 mm). Autres changements : la diode d’état est placée sous le revêtement (invisible lorsque inactive), et le bouton physique d’appairage est aux abonnés absents, remplacé par un principe de double tapotement. Si ce boîtier est trop petit pour faire partie de l’écosystème Magsafe, il se permet d’être compatible avec la charge Qi, mais surtout avec le socle de charge des Apple Watch.
Enfin, le boîtier des Airpods 4 ANC introduit enfin l’une des bonnes idées des Airpods Pro 2, à savoir la présence d’un haut-parleur (indicateur de charge ou détection à proximité). À l’inverse, il n’a pas droit à la puce de localisation U1 (Ultra Wide Band), ni à un emplacement pour lanières.
Ouverture non-universelle
Si les écouteurs ouverts ne souffrent pas du côté intrusif de leurs collègues intra-auriculaires et semi-intra, leur port n’est pas forcément universel. Même la gamme Airpods, y compris les anciens Airpods 3, n’échappent pas à ce phénomène. Sur le papier, le côté affiné des Airpods 4 leur confère un avantage. Dans les faits, les choses ne sont pas forcément aussi simple puisque si dans notre cas tout est excellent (confort et tenue), les mécontents des versions précédentes ne paraissent pas plus satisfaits.
Il est important de noter une chose : ces écouteurs ne sont pas complètement ouverts. En effet, la forme légèrement retravaillée du corps acoustique recouvre davantage l’entrée du conduit auditif, ce qui offre déjà une isolation dans les aigus (à partir de 2 kHz), isolation qui n’est pas immense, mais notable. Ainsi, l'environnement sonore n’est-il jamais complètement naturel lorsque le retour sonore (mode transparence) est désactivé.
Expérience utilisateur : Apple en mode mesquin
La formule ergonomique est bien rodée : les Airpods 4 sont contrôlables via leur tige, que l’on vient pincer pour naviguer dans les pistes ou pour basculer entre les différents modes de réduction de bruit. Malheureusement, le constructeur s’arrête à la moitié du chemin, et n’intègre pas de contrôle de volume via balayage, fonction pourtant apparue avec les Airpods Pro 2 en 2022 (deux ans avant la sortie des Airpods 4). Une absence très marquante, qui ressemble plus à de la pingrerie qu’autre chose.
Concernant les fonctions et la connectivité, rien de surprenant, Apple conserve sa vision verrouillée. La détection de port, l’appairage rapide ainsi que le basculement d’un appareil à l’autre ne sont possibles qu’en restant sur iOS ou MacOS. Même constat pour des choses aussi simples que le niveau de batterie affiché, ou encore les réglages élémentaires.
Si les Apple Airpods 4 ne sont en aucun cas révolutionnaires, ils intègrent quelques fonctions développées à partir d’iOS 18, comme le mode adaptatif, capable de régler automatiquement le niveau de réduction de bruit active (ou le retour sonore), le volume personnalisé (niveau sonore en fonction de l’environnement), ainsi que la détection de conversations, qui réduit automatiquement le volume sonore tout en basculant en mode transparence.
Réduction de bruit : une révolution ouverte
Le concept de réduction de bruit sur un format ouvert apparaît comme un vieux rêve hors d'atteinte. Pour cause, l’absence d’espace acoustique clos (créé par des embouts) rend une telle technologie extrêmement difficile à mettre en place, notamment pour les basses. Des marques comme Huawei et Samsung s’y sont risquées, sans grand succès.
Et pourtant, Les Apple Airpods 4 en version ANC accomplissent un véritable tour de force. Si l’atténuation dans les très basses fréquences (sous les 50 Hz) reste faible en pratique, voire presque anecdotique, la réduction de bruit est assez remarquable au-delà, cela jusqu’aux aigus. À défaut de nous couper du monde, ces écouteurs Bluetooth parviennent à sensiblement réduire le bruit environnant, ce qui est déjà miraculeux. Nous avons tout simplement affaire aux premiers écouteurs du genre affichant un ANC efficace. Bien sûr, la faible performance dans les sous-basses, ainsi que l’isolation plus faible dans les aigus, implique que certains sons, comme les bruits vraiment ronronnant ou les harmoniques de la voix, soient toujours audibles. Les Airpods 4 ANC sont impressionnants, mais ne boxent pas dans la même catégorie que les Airpods Pro 2.
De son côté, le mode transparence, que nous pourrions penser inutile pour un format ouvert, permet justement de contrebalancer (partiellement) les quelques dB perdus dans les aigus du fait de la légère isolation passive.
Qualité en appel, du Apple pur jus
Sans être parfaite, la qualité du kit main-libres des Apple Airpods 4 ANC est exemplaire. La captation ne souffre d’aucun problème marquant, mis à part sur certains phonèmes sifflants, et l’utilisation en environnement bruyant révèle une excellente gestion du bruit de fond. Utilisable en toutes circonstances donc.
Autonomie : sous la moyenne en simple charge
Annoncée à 4 h avec ANC et à 5 h sans ANC, l’autonomie ne fait clairement pas rêver sur le papier. En pratique, nous avons généralement constaté une endurance de 4 h 20 avec réduction de bruit, et de 5 h 15 sans réduction de bruit.
Ainsi, Apple régresse (en mode ANC Off) par rapport aux Airpods 3, et présente une performance en dessous de la moyenne, bien que pas déplorable pour des true wireless au format ouvert. Surtout, les Airpods 4 limitent la casse grâce à leur boîtier de charge, capable d’assurer 4 recharges, d’où une performance globale très convenable.
Qualité sonore : le top du genre
Déjà convaincante sur les Airpods 3, l’architecture sonore des Apple Airpods 4 passe un cap, grâce à l’adoption d’un tout nouveau transducteur, d’une chambre acoustique retravaillée, et évidemment de l’apport de la puissante puce H2 dans l’équation. Pour être synthétique, les Airpods 4 sont les meilleurs écouteurs ouverts du marché d’un point de vue sonore.
Tout n’est pas parfait, puisque l’absence d’embouts nécessite de légèrement gonfler la réponse dans les basses, tout perdant un peu de maîtrise dans les aigus. Ainsi, les écouteurs ne démontrent pas une précision extrême dans les très basses fréquences, ainsi que dans les hautes fréquences. En dehors de cela, la qualité sonore est au-dessus de la moyenne. L’extension dans les graves est excellente pour des true wireless ouverts, procurant une réelle sensation d’impact et de puissance, et la signature est suffisamment douce pour donner aux Airpods 4 une réelle polyvalence.
Point fort du produit, les médiums sont équilibrés et très riches, sans une once de distorsion. Bien qu’un peu moins maîtrisés, les aigus sont quant à eux relativement plaisants. Les légers excès de brillance de la précédente version ont presque disparu, nous ne pouvons reprocher qu’un peu trop de douceur dans la première partie des aigus.
Enfin, sans être démesurée, la scène sonore profite d’une belle ampleur, et d’une séparation des instruments assez de haut niveau. Si certains modèles, comme les Galaxy Buds3 de Samsung, affichent un peu plus d’équilibre, les écouteurs d’Apple adoptent un profil sonore parfaitement adapté au nomadisme.
Apple Airpods 4 (ANC) : l’avis de Clubic
Petite révolution technologique, les Apple Airpods 4 en version ANC ne sont pas loin de constituer le produit ultime pour les allergiques aux embouts. Le constructeur ne révolutionne pas l’approche du genre true wireless ouvert, mais lui ouvre des portes en y ajoutant une technologie de réduction de bruit enfin efficace, tout en intégrant une architecture sonore de haut vol.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes iOS/MacOs si Apple n’avait pas eu la mauvaise idée "d’oublier" d’intégrer des contrôles complets, et n’avait pas régressé en matière d’autonomie.
Fiche technique Apple AirPods 4
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Autonomie écouteurs
|5h
|Poids écouteurs
|4.3g
|Type
|Bouton
|Réduction de bruit active
|Oui
|Haut-parleurs
|N/C
|Impédance
|N/C
|Réponse en fréquence
|N/C
|Micro
|Intégré
|Réponse en fréquence micro
|N/C
|Version Bluetooth
|Bluetooth 5.3
|Assistant vocal
|Siri - Apple
|Distance transmission
|10m
|Autonomie écouteurs
|5h
|Autonomie boîtier
|30h
|Poids écouteurs
|4.3g
|Poids boîtier
|34.7g
|Dimensions écouteurs
|30.2 x 18.3 x 18.1 mm
|Dimensions boîtier
|50.1 x 21.2 x 46.2
|Indice de protection
|IP54